انت الان تتابع خبر تفتيح البشرة السمراء.. حاجات كلها من البيت هتجيب من الأخر معاكي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تهتم المرأة كثيراً بمظهرها الخارجي والبشرة، وتريد صاحبات البشرة السمراء تفتيحها بالعديد من الوصفات المختلفة التي تكون من داخل المنزل، وتوجد أيضاً العديد من الوسائل البسيطة والسهلة التي تجعل المرأة والفتاة يحصلون على بشرة مميزة.

نصائح لـ تفتيح البشرة السمراء

لابد أن تحصلي على قسط كافي من النوم لأن جسمك يحتاج من 7 لـ 9 ساعات من النوم بشكل يومي، ويعمل على تعزيز جسمك بتدفق الدم للجلد، وهي من الأشياء التي تجعل الشخص لا يظهر له هالات سوداء.

ويجب أن يتم تناول كميات كبيرة من الماء للحصول على بشرة رطبة ونضرة، وينصح جميع خبراء التجميل بتناول على الأقل لترين من الماء لإعطاء الجسم الرطوبة وتحسين نسيج البشرة بطرد السموم التي توجد فيها.

وأيضاً ترطيب البشرة باستعمال مرطب يومي أو زيت للوجه مرتين في اليوم، وسوف تساعدك على ترطيب البشرة والتخلص من الجفاف الخاص بالجلد.

ماسكات لتفتيح البشرة من المنزل

استعمل ماسك زيت الزيتون والعسل بخلط 2 ملعقة كبيرة من الزيت مع 1 ملعقة صغيرة من العسل، وضعي الخليط على بشرتك لبعض الدقائق، واشطفي وجهك باستعمال الماء الفاتر للحصول على ترطيب مميز.

وماسك قشر البرتقال يكون بطحنه ووضعه مع الحليب البارد إلى أن يكون معجون، وضعيه على وجهك ورقبتك، وكرري هذا الماسك مرتين في الأسبوع، وذلك للحصول على تفتيح البشرة السمراء.