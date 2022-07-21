انت الان تتابع خبر دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2022.. الأون لاين هيسهلها عليكم والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت الشركة المصرية للإتصالات بإصدار يوم 15 يوليو فاتورة الهاتف الأرضي لفترة الاستهلاك لثلاث شهور أبريل ومايو ويونيو، ومن الممكن أن يتم الاستعلام عن القيمة الخاصة بها بالعديد من الطرق المختلفة.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

ويستطيع جميع العملاء الاستعلام عن قيمة الفاتورة الخاصة بالهاتف الأرضي من خلال الموقع الرسمي الخاص بالشركة، وسداد القيمة الخاصة بها لضمان استمرار تشغيل الخدمة وضمان عدم فصل الخدمة عن جميع المستخدمين الذين يريدون الأستفادة منها، ويتم تقديمها لكل المستفيدين منه.

دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2022

وأما عن طريقة الدفع فهي تكوت بالاستعلام عن قيمة الفاتورة من خلال الموقع الرسمي لشركة المصرية للاتصالات، والبدء في سداد قيمتها من خلال وسائل الدفع الإلكتروني المتوفرة، وهذا عن طريق الهاتف الأرضي فقط، ويتم معرفة الفاتورة الخاصة بالتليفون الأرضي عن طريق الاتصال بالرقم المختصر “19777” ووضع رقم التليفون وسوف يتم إرسال القيمة الخاصة بالفاتورة المستحقة.