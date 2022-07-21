نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض هايبر لولو على المكيفات والجوالات والشاشات خصومات مذهلة حتى نهاية شهر يوليو في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض هايبر لولو على المكيفات والجوالات والشاشات خصومات مذهلة حتى نهاية شهر يوليو، يتوفر نيكاي مكيف هواء سبليت حار و بارد 1.5 طن بسعر 2279 ريال بدلا من 2399 ريال خصم 5%، يتوفر سوبر جنرال مكيف سبليت 2.2 طن للتبريد بسعر 3699 ريال بدلا من 3899 ريال خصم 5%، يتوفر سوبر جنرال مكيف سبليت 1.5 طن للتبريد والتدفئة بسعر 2469 ريال بدلا من 2599 ريال خصم 5% ضمن عروض هايبر لولو خصومات الصيف حتى نهاية شهر يوليو.

عروض هايبر لولو على المكيفات والجوالات

يتوفر يتوفر مكيف سوبر جنرال سبليت 1.75 طن بسعر 2969 ريال بدلا من 3399 ريال خصم 13%، يتوفر ضمن عروض هايبر لولو على المكيفات مكيف سوبر جنرال سبليت 2 طن بسعر 2675 ريال بدلا من 2999 ريال خصم 11%، يتوفر ضمن خصومات الصيف لشهر يوليو ايكون ثلاجة 2 باب سعة 325 لتر بسعر 1799 ريال بدلا من 1999 ريال خصم 5%، تتوفر ايكون صانعة الثلج باللون الاسود بسعر 549 ريال بدلا من 599 ريال خصم 8%.

عروض الشاشات هايبر لولو

تتوفر شاشة تلفزيون نيكاي ال اي دي إتش دي سمارت تي في 40 بوصة بسعر 799 ريال بدلا من 1099 ريال خصم 27%، يتوفر ضمن عروض الصيف تلفزيون نيكاي سمارت تي في 50 بوصة بسعر 1249 ريال بدلا من 1799 ريال خصم 31%، تتوفر ضمن عروض الشاشات هايبر لولو شاشة تلفزيون ايكون ال اي دي سمارت تي في 65 بوصة يدعم تقنية 4K بسعر 1599 ريال بدلا من 2299 ريال خصم 30%.

خصومات الصيف لشهر يوليو

يتوفر ال جي تلفزيون يدعم تقنية 4K اتش ار دي 43 بوصة بسعر 1999 ريال بدلا من 3399 ريال خصم 41%، تتوفر ضمن عروض الصيف لشهر يوليو شاشة تلفزيون ال جي شاشة سينما يو اتش دي 50 بوصة بسعر 2499 ريال بدلا من 4549 ريال خصم 50%، تتوفر ضمن عروض الشاشات هايبر لولو شاشة تلفزيون باناسونيك أندرويد تدعم تقنية 4K سمارت تي في 65 بوصة بسعر 3699 ريال بدلا من 6699 ريال خصم 45%.

عروض الجوالات هايبر لولو

يتوفر هاتف موتورولا موتو جي 52 شبكة الجيل الرابع سعة 128 جيجا بايت و 6 جيجا رام بسعر 749 ريال بدلا من 899 ريال خصم 17%، يتوفر ضمن عروض الجوالات هايبر لولو هاتف سامسونج ام 33 M336 سعة 128 جيجابايت و 8 جيجا رام شبكة الجيل الخامس بسعر 999 ريال بدلا من 1159 ريال خصم 14%، يتوفر هاتف سامسونج جالاكسي إي 53 A536 سعة 128 جيجابايت شبكة الجيل الخامس بسعر 1499 ريال بدلا من 1599 ريال خصم 6% ضمن عروض هايبر لولو خصومات الصيف لشهر يوليو.