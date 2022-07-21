شوف عروض جرير اون لاين jarir للجوالات والإلكترونيات بخصم حتى 68% لفترة محدودة من مكتبات جرير jarirbookstore

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عمر شويل - جدة عروض جرير اون لاين مقدمة لكم من الموقع الرسمي على اسعار الجوالات والأجهزة الإلكترونية والمنزلية بخصم كبير وصل إلى 68% على أسعار الشاشات وأجهزة العرض واللابتوب، والذي تقدمه مكتبات جرير jarirbookstore لفترة محدودة بخدمة أنظمة الدفع بالتقسيط على عدة أشهر.

عروض جرير اون لاين jarir للجوالات والإلكترونيات بخصم حتى 68% لفترة محدودة من مكتبات جرير jarirbookstore

عروض مكتبة جرير jarir bookstore تضم أسعار تنافسية لكل الأجهزة الإلكترونية التي نحتاجها في حياتنا، سواء الجوالات، أو الشاشات، أو أجهزة الكمبيوتر، والتي تجدوها الآن مع خصومات الصيف الكبرى التي تخطت نسبتها نصف السعر، ويمكن شراء كل الأجهزة بخدمة تقسيط جرير التي تبدأ من قسط شهري 116 ريال سعودي.

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تحتوي فروع مكتبات جرير على أجهزة حديثة من الشاشات الذكية المقدمة بسعر مغري جدا وخصم حتى 68% على أنواع مختارة من شاشات ال جي، هذا مع شاشات سامسونج samsung التي وصل الخصم عليها إلى 43%، ويوجد كذلك شاشات سكاي وورث وهاير وتي سي ال بأسعار مناسبة جدًا، وكل الشاشات متاح منها مقاسات مختلفة وفقًا لحاجة المكان.

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يحتوي موقع جرير على أجهزة كمبيوتر بكل أنواعه، سواء اللاب توب المحمول من مايكروسوفت microsoft وابل وديل واتش بي، أو الكمبيوتر المكتبي من اسوس، حيث تختلف كل الأخهزة عن بعضها من حيث الرامات وسعة القرص الصلب ونوعه ومقاس الشاشة ونوع المعالج، كل تلك المعايير تحدد سعر الجهاز وكفاءته.

جرير

أما أجهزة الجوال فهي بالطبع لا يمكن الإستغناء عنها حاليًا، ونظرًا للإقبال الكبير على جوالات ايفون 13 جرير نجدها مقدمة على الموقع الرسمي بسعر مناسب، هذا بجانب جوالات هواوي huawei المتاحة بأكثر من إصدار، مع جوالات من شاومي xiaomi تميزت بسعرها الإقتصادي، ونترككم مع الأسعار تفصيلًا والمواصفات.

سلطنا اليوم الضوء على أسعار أجهزة الجوالات في مكتبة جرير على الموقع الرسمي وداخل الفروع، كما عرضنا أسعار أجهزة الكمبيوتر والشاشات الذكية بخصم حتى 68%، وللمزيد من التفاصيل عن أنظمة التقسيط والخصومات المتاحة برجاء متابعتنا يوميًا.