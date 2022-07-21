نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف لفترة محدودة جداً بأسعار استثنائية أحدث عروض العثيم السعودية خلال آخر اسبوع من يوليو في المقال التالي

عمر شويل - جدة لفترة محدودة جداً بأسعار استثنائية نقدم لحضراتكم عملاء العثيم ماركت Al othaim market الكرام أحدث عروض العثيم السعودية خلال آخر اسبوع من شهر يوليو الحالي والموافق آخر أسبوع من شهر ذي الحجة لهذا العام، والتي تضم العديد من المنتجات الغذائية المختلفة بجميع أقسام العثيم ماركت في السعودية….

عروض العثيم السعودية في جميع الفروع

توفر محلات العثيم هايبر ماركت بعد عيد الأضحى جميع أنواع اللحوم الطازجة بأسعار مميزة جداً، وتشمل: خصم خاص على سعر لحم الحاشي بالعظم، وخصم آخر على سعر لحم الغنم السوكاني بالعظم، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار لحم الخروف البربري بالعظم، وتنزيلات أخرى على أسعار لحم العجل البلدي بالعظم، وخصم آخر على سعر لحم الشاه النعيمي بالعظم، وتنزيل حصري على سعر مكعبات اللحم البقري البرازيلي توب سايد، وتنزيل آخر على سعر مفروم البقري البرازيلي المبرد، وخصم آخر على سعر لحم العجل البلدي بالعظم، وغيرهم.

خصومات من عروض العثيم السعودية اليوم

وتستمر خصومات استثنائية من هايبر العثيم Al othaim hyper market في المملكة العربية السعودية على أسعار المنتجات المختلفة، ومنها:،خصم خاص على سعر الثوم الشبك، وخصم آخر على سعر الشمام الأردني، وصندوق تمر روتانا الكبير، والأناناس، والعنب الأحمر الكبير، والكيوي.

تنزيلات العثيم ماركت اليوم في كل الفروع

توجد مجموعة أخرى من الخصومات الحصرية اليوم بكل فروع العثيم ماركت Al othaim market على أسعار التوابل والمكسرات لفترة محدودة، ومنها: خصم خاص على سعر اللوز الني، وخصم على سعر القهوة البرية العربي، وعرض آخر على سعر الزبيب الأردني الذهبي، وعرض آخر على سعر العدس الأحمر، كما في الفروع خصومات أخرى على أسعار جوز الهند البودرة، والكمون المطحون، وتنزيل حصري على سعر الفاصوليا البيضاء الصغيرة.

خصومات خاصة لفترة محدودة من العثيم

تتوفر مجموعة عروض مميزة اليوم بكافة فروع العثيم هايبر ماركت Al othaim hyper market، ومنها: خصم خاص على سعر هيل زدني، وخصم على سعر زود شابورة دقيق القمح الأصابع بالسمسم وحبة البرمة، وغيرهم من خصومات.