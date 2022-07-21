شوف عروض العثيم الأسبوعية خصم من 20 وحتي 70% أقوى خصومات السعودية في فصل الصيف

عروض العثيم اليوم، العثيم هو الاسم الذي أطلق على أسواق عبدالله العثيم السعودي لجميع السلع الغذائية والتي انتشرت بسرعة وبكثرة في جميع البلاد العربية تقريبا وخاصة في السعودية وتوفر هذه الأسواق جميع السلع بأسعار منخفضة كما تضمن جودة وسلامة المنتج لديها وتتوافر في أسواق العثيم خدمة التوصيل للمنازل في أقل وقت وتستطيع ربة المنزل الاطمئنان على سلامة أسرتها عند التعامل مع العثيم دون شك.

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عروض العثيم

صالح العثيم صاحب مؤسسة صالح العثيم التجارية والتي تم أنشأها عام 1376 هجرية 1956م وتعد أسواق العثيم امتدادا لها، كما أنه كان أول مكان لها في حلة القمصان بالبطحاء في منطقة العمل التجاري وكانت تعمل تلك المؤسسة في مجال المواد الغذائية، وفيما بعد تم افتتاح أسواق عبدالله العثيم عام 1401 هجرية /1980م وتوسعت وانتشرت ووصلت إلى 14 سوق عام 1410هجري /1990، حيث أنه كانت تعمل في تجارة الجملة والتجزئة وتم افتتاح مستودعات عملاقة ومتعددة ومجهزة بالكامل لتخزين كافة السلع المطلوبة.

وفيما بعد تم تجهيز عدد هائل من السيارات الخاصة والمجهزة لنقل المواد الغذائية إلى الأفرع والمحلات المختلفة، حيث أنه من المعروف أن تبذل أسواق العثيم قصارى جهدها لتوفير الراحة والتسهيلات اللازمة للتاجر والمستهلك كما تقدم العديد من العروض والمميزات التي تجعلها دائما في الصدارة في هذا المجال.

تخفيضات العثيم الأسبوعية

وفرت اسواق العثيم تخفيضات أسبوعية ممتازة امتداد تخفيضات عيد الأضحى وذلك منذ 13/7/2022 الموافق 14 ذو الحجة1443 .