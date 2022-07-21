شوف بنصف الثمن أقوى عروض اليوم من بنده السعودية Panda Ksa

بنصف الثمن ولفترة محدودة نقدم لحضراتكم أقوى عروض اليوم من بنده السعودية Panda Ksa من مجله بنده الأسبوعية على أسعار مختلف أنواع السلع الغذائية، والتي تتميز بوجود العديد من المنتجات من مختلف الدول المحلية والمستوردة بأسعار مميزة جداً وجودة عالية، حيث يعد بندة هايبر ماركت Panda hyper market من أكثر محلات البيع بأسعار خاصة لفترة محدودة جداً، وإليكم تفاصيل العروض…..

عروض بنده السعودية حتى نفاذ الكمية Panda

تخفيضات خاصة وعروض مميزة لفترة محدودة جداً بجميع فروع بندة ماركت في السعودية على المنتجات الغذائية، وتضم: خصم خاص على سعر الحليب المجفف كامل الدسم من المراعي، بالإضافة إلى وجود خصومات أخرى منهم على أسعار الحليب طويل الأجل من المراعي، وخصومات أخرى بالفروع على أسعار اللبنة الفاخرة كاملة الدسم من المراعي، وعروض أخرى على أسعار الجبنة الكريمية المطبوخة من Al marai، وتنزيلات مميزة على أسعار جبنة المراعي المثلثات، والجبنة الشيدر العلب من المراعي، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار الحبنة بالقشطة المربعات من المراعي.

عروض بنده الصفحة الرئيسية في السعودية

توجد أيضاً بفروع بندة السعودية عدة خصومات خاصة على أسعار: الجبنة الكريمية القالب من الشيف كيري، وخصم آخر منهم على سعر الجبنة الكريمية من أبو الولد، وتنزيل حصري بالفروع على سعر الجبنة الكريمية من البقرة الضاحكه، وعرض آخر على سعر الحبنة بالقشطة القابلة للدهن، وخصم آخر على سعر شرائح الجبنة الشيدر للجبنة والساندوتشات قليلة الدسم من البقرة الضاحكة، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار الجبنة الفيتا من بريزين، وخصم آخر على سعر اللبنة التركية من بريزيدون، وعرض آخر على سعر الجبنة الشرائح والموتزاريلا والأمنتال من بريزيدون، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار شرائح الجبنة الأمنتال من بريزيدون.

خصومات خاصة من بنده هايبر ماركت Panda

تتوفر خصومات أخرى عديدة بجميع فروع بندة ماركت Panda market على باقي أنواع المنتجات الغذائية، وخاصة منتجات الألبان، ومنها: خصم خاص على سعر عبوات الجبنة الموتزاريلا المبشورة من داري، وتخفيضات أخرى بالفروع على أسعار الجبنة الحلوم الشرائح من داري Dari.