نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “بدون مصيدة” طريقة سحرية جديدة هتخلصك من الفئران نهائيا في المقال التالي

يحدث مشكلة كبيرة في المنزل إذا وجد فار به لأنه يسبب الذعر لأفراد المنزل، وايضا يأكل الملابس ويتغذى على الاغراض التي توجد بالمنزل ويجلب امراض كثيره، وفي هذا المقال سنعرض لكم بعض الطرق الطبيعية بدون أي مواد كيميائية تساعدك على التخلص من الفئران. زيت النعناع والبصل للتخلص من الفئران: زيت النعناع له رائحة نفاذة تجعل الفئران تبتعد عن المكان الذي يوجد به زيت النعناع، نحضر كمية من زيت النعناع ونضعه في جميع الاماكن في المنزل وخاصة التي يتواجد بها الفئران ستتخلص منهم نهائيا عند اتباع هذه الطريقة.

الطريقة الأخرى باستخدام البصل يعتبر البصل من الخضروات التي تهرب منها الفئران، نقوم بتقطيع شرائح من البصل ونضعه في اماكن تواجد الفئران ستهرب على الفور وتتخلص منها نهائيا. النشادر ومسحوق البطاطس للتخلص من الفئران: نقوم برش مسحوق البطاطس في الاماكن التي تتواجد بها الفئران فستأكل الفئران هذا المسحوق، ثم بعد ذلك تبدأ البطاطس في التضخم في امعاء الفئران فتتسبب في مقتلها وبذلك تتخلص منها نهائيا.

أما عن الوصفة الأخرى فهي باستخدام النشادر، رائحة النشادر تجذب الفئران يمكن وضع النشادر خارج باب المنزل ونتركها لعدة ايام بعدها ستنجذب الفئران اليها وبمجرد خروج الفئران اغلق جميع ابواب ونوافذ المنزل وسد أي فجوات في المنزل يمكن ان تدخل الفئران مره اخرى ثم نظف المنزل جيدا حتى لا تعود اليه مرة اخرى. الفلفل الاسود والدقيق للتخلص من الفئران: نحضر كميه من الفلفل الاسود ونقوم برشه في الاماكن التي يتواجد بها الفئران، الفلفل الاسود له فاعلية كبيره فى طرد الفئران لأنهم يكرهون رائحته النفاذة وعندما تستنشقه ستهرب من المكان وبذلك تتخلص منهم.

وصفة أخرى باستخدام الدقيق والجبس، نخلط كمية من الجبس على كمية من الدقيق ونضعهم في الطعام المفضل للفئران وعندما تتناوله ستموت على الفور وبذلك تخلصنا منهم. المشروبات الغازية والزيت للتخلص من الفئران: يمكننا خلط مقدار من الصودا مع الماء ونضعهم للفئران للشرب منها وستموت على الفور المعروف عن المياه الغازية انها تساعد على التخلص من الفئران نهائيا.

نخلط مقدار من الجير على كمية من الزيت ونضعهم في الطعام المفضل للفئران وعندما يتناولونه سيتم التخلص منهم فورا ويموتون. عمر شويل - جدة "بدون مصيدة" طريقة سحرية جديدة هتخلصك من الفئران نهائيا - ثقفني

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