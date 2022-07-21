شوف بخصومات استثنائية عروض لولو السعودية من اليوم وحتى نفاذ الكمية Lulu Ksa

توجد مجموعة متميزة من الخصومات الحصرية اليوم على أسعار كثير من السلع والمنتجات المختلفة، والتي تضم: خصومات خاصة على أسعار منتجات الألبان والأجبان المختلفة، وعروض أخرى منهم على أسعار اللحوم والبروتينات بأنواعها، كما لديهم خصومات خاصة على أسعار باقي المنتجات الغذائية، وغيرها من سلع، وإليكم في الفقرات التالية تفاصيل عروض لولو ماركت لهذا الأسبوع…..

عروض لولو هايبر ماركت في المملكة العربية السعودية

تخفيضات وخصومات خاصة جداً لفترة محدودة بجميع فروع لولو هايبر ماركت بالمملكة العربية السعودية، وتشمل: خصم خاص على سعر هنجرينا اللبنة الهنقارية بالكيلو، وعرض آخر منهم على سعر جبنة فريكو الإيدام الهولندية بالكيلو، وخصم آخر على سعر الجبنة الإيمنتال بالكيلو، وخصم آخر على سعر فكتوريا الجبنة الموزاريلا، وخصم آخر على سعر الجبنة الشلل السورية بالكيلو، وتنزيل آخر على سعر الحلاوة بالفسدق من حلواني، وخصومات أخرى على أسعار جبنة جرين لاند الفيتا المصرية، وخصومات أخرى على أسعار الجبنة العكاوي السورية من خير الجياد.

عروض لولو هايبر ماركت بالمملكة العربية السعودية

تتوفر بفروع لولو هايبر ماركت بالمملكة العربية السعودية عدة خصومات أخرى على أسعار: الجبنة الملح الخفيف من حبة البركة من الطيبات، وخصومات أخرى على أسعار الجبنة الدمياطي الفيتا، والإسطنبولي، والدوبل كريم، كما بالفروع خصومات أخرى على أسعار الليمون المصري بحبة البركة، وعرض آخر على سعر ويست منيستر الجبنة الشيدر الإنجليزي المعتدلة البيضاء والحمراء، وعروض أخرى منهم على سعر لبنة بريزيدون، وعلى سعر زيتون كالماتا العملاق اليوناني، وخصومات أخرى على أسعار ورق العنب اليوناني، والجبنة الإيمنتال الفرنسية، وخصم آخر على سعر الزبده الغير مملحة بالكيلو، والمخلل المصري المشكل.

تخفيضات وخصومات حصرية من اليوم بالسعودية

توفر مجموعة لولو هايبر ماركت أيضاً بجانب العروض السابقة: عروض خاصة على أسعار صدر الحبش المدخن من سيارا Saiara، وخصومات أخرى منهم على أسعار رغيف الكيك باللوز، وعرض آخر على سعر الكوكيز بالفول السوداني، كما بالفروع خصومات أخرى على أسعار كيكات الكراميل الصغيرة، وعلى الاكلير بحشوة القشطة، وغيرهم كثير من الخصومات.