هيرجع ناصع البياض من تانى... طرق جبارة فى تنظيف الكوتشى الابيض بمكونات موجوده فى المنزل بدون اي مجهود

طرق جبارة فى تنظيف الكوتشى الابيض، قد يتعرض الكوتش الابيض بشكل دائم إلى بعض الاتساخات عند النزل به لفترات طويلة أو قصيرة، فهو من الأنواع التي تلقط التراب بسرعة كبيرة، لذلك سوف نقدم لكم أفضل طريقة لتلميع الكوتش الابيض بدون أي مجهود في المنزل للتخلص من البقع والاتساخات في ثواني معدودة، تابعونا لتتعرفوا على أهم التفاصيل.

طرق جبارة فى تنظيف الكوتشى الابيض

تنظيف الكوتشى الأبيض باستخدام بيكربونات الصوديوم

عليك أن تستخدمي بيكربونات الصوديوم من أجل تنظيف الكوتشى الابيض من الاتساخات والبقع من خلال اتباع ما يلي:

عليك في البداية وضع ملعقة من بيكربونات الصوديوم، ووضع ملعقة أخرى من مسحوق التنظيف وبعدها خلطهم جيدا من أجل الحصول على خليط متجانس.

يمكنك بعد ذلك فرك الكوتشي من خلال استخدام فرشاة الأسنان لأنها تخلصك من البقع.

بعد ذلك يتم شطف الكوتشي جيدا ونشره للحصول على نتيجة مذهلة.

تنظيف الكوتشى من خلال استخدام معجون الأسنان

معجون الأسنان من افضل المساحيق التي تساعدك في الحصول على كوتشي أبيض نظيف، وذلك من خلال اتباع ما يلي:

عليك في البداية وضع بعض من معجون الأسنان في وعاء مع الخل.

يعد ذلك يمكنك وضع فرشاة الأسنان في الخليط وفركها من أجل تنظيف الأماكن الدقيقة ودلكها جيدا.

بعدها يمكنك شطف الكوتشي بالماء، وتركه في ألبلكونه من أجل أن يجف، وبعدها سوف تصل على كوتشي نظيف خالي من الأوساخ.

تنظيف الكوتشى صودا الخبز والخل

صودا الخبز والخل من المكونات المنزلية الفعالة في تنظيف الكوتشى الابيض، وهذا يتم من خلال ما يلي: