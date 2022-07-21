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طرق ونصائح كيفية التخلص من الصراصير، تنتشر الصراصير في فصل الصيف في كل مكان منها الحمامات وكذلك المطابخ، بالإضافة إلى أنها يمكن أن تنتشر في كل مكان في الشقة مما يؤدي إلى إزعاج أصحابها، ولذلك يجب البحث عن طرق سريعة وآمنة للتخلص من الصراصير ونودعها تمامًا حيث وجودها يؤدي إلى الكثير من المشاكل النفسية والصحية ومنها الانزعاج عند تناول الأطعمة والشك في كل شيء وفيما يلي أبرز الطرق المتبعة منزليا للتخلص من الصراصير. طرق ونصائح كيفية التخلص من الصراصير وصفة طبيعية للتخلص من الصراصير 3 ملاعق كبيرة من السكر.

3 ملاعق كبيرة من الدقيق.

3 ملاعق لبن بودرة.

٨ ملاعق يورك أسيد. طريقة تحضير وصفة التخلص من الصراصير يتم تحضير الوصفة ولكن كن حذرًا لأن بها مواد سامة فيجب تحضيرها على الفور

وبعد شراء هذه المادة وهي اليوريك أسيد التي تعمل على أباده الصراصير، ولا يمكن رؤيته مرة أخرى في المنزل أو المكان التي تتواجد فيه.

قومي بإضافة جميع المكونات وتقليبها، بعد ذلك قم بوضع الماء تدريجيًا حتى تصبح عجينة يمكن تشكيلها. نصائح هامة للتخلص من الصراصير الموجودة في المنزل نهائيا توجد الكثير من الطرق الآمنة والسريعة ومنها الوصفات التي يمكن عملها في المنزل مثل عجينة الصراصير الفورية والسريعة.

والتي تباع في محالّ المبيدات الحشرية.

التهوية الجيدة لكافة أرجاء المنزل وبخاصة المطبخ فهو المكان الذي تتجمع فيه الصراصير.

لا بد من تنظيف جميع الأماكن التي تحوي الحشرات حتى لا تتجمع الحشرات في هذا المكان.

لأنها تأتي على الأماكن القذرة حتى تتناول الطعام الخاص بها.

يمكن وضع بعض المواد السامة للقضاء على الصراصير.

ولكن هذه الوصفات لا تصلح في بعض الأماكن مثل المطبخ أو في الأماكن التي يوجد بها أطفال فلا بد من استخدام وصفات طبيعية وأمنه.

أما إذا كانت الصراصير منتشرة في أماكن يمكن وضع بعض المبيدات الحشرية أو الوصفات الطبيعية.

مثل ألشطه فيمكنك وضع نوع من الأنواع الجديدة التي تستخدم في قتل الصراصير.

وهي نوع من الأطعمة التي تجذب الصراصير يتغذى عليها ثم يموت على الفور. عمر شويل - جدة انسي وجودها البيت تانى... طرق ونصائح كيفية التخلص من الصراصير بدون كيماويات وامن على الأطفال ذهاب بلا عودة - ثقفني

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