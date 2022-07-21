نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أحدث وأقوى عروض الموبايلات والتابلت وملحقاتهم من إكسترا السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة لكل الباحثين عن شراء موبايل أو تابلت نقدم لكم أحدث، وأقوى عروض الموبايلات، والتابلت، وملحقاتهم من إكسترا السعودية، وعلى سماعات أذن لاسلكية، وساعات يد ذكية، وملحقات أخرى كثيرة بأسعار لا تقبل المنافسة كما وردت في مجلة العروض الصيفية من أكبر موزع للإليكترونيات في المملكة العربية السعودية، والتى تقدم أكبر تنوع في الماركات والمواصفات على الإطلاق داخل المملكة، وقريباً جداً في جمهورية مصر العربية كما أعلنت إكسترا السعودية في سعيها الدائم للتوسع، والإنتشار داخل المملكة، وفي كل دول الوطن العربي.

أحدث وأقوى عروض الموبايلات من إكسترا السعودية

شملت مجلة العروض من إكسترا السعودية على ماركات عديدة من الجوالات مثل سامسونج الكورية الجنوبية، وتكنو المصرية، ولافا الهندية ، ونوكيا الفنلندية، وزد تي إي، وأونر، وهواوي، وشاومي، وأوبو، وفيفو الصينيين، وأبل الأمريكية كما إشتملت على هواتف محمولة ذات العديد من المواصفات المختلفة أيضأ، وسنقوم بمشيئة الله عز، وجل باستعراض أسعار تلك الجوالات المتميزة.

نبدأ بالهاتف الأكثر شعبية في المملكة العربية السعودية من أبل الأمريكية أيفون 13 برو ماكس برامات 8 جيجا، وشاشة مقاس 6.7 بوصة حيث يوجد عليه عروض أسعار تبدأ من 4699 بدلاً من 5199 ريال للنسخة ذات ذاكرة داخلية تبلغ 128 جيجا، ونسخة بحجم ذاكرة داخلية تبلغ 256 جيجا بسعر 5199 بدلاً من 5699 ريال، ونسخة بحجم ذاكرة داخلية تبلغ 512 جيجا بسعر 6199 بدلاً من 6699 ريال، ونسخة بحجم ذاكرة داخلية تبلغ 1 تيرا بسعر 6999 بدلاً من 7699 ريال.

أقوى عروض التابلت من إكسترا السعودية

كما شملت مجلة عروض إكسترا السعودية على تخفيضات قوية على التابلت من ماركات عالمية مختلفة مثل لينوفو، وأبل، وسامسونج، وهواوي، والكاتيل، ونوكيا، وماركات عديدة أخرى بمواصفات مختلفة سوف نستعرض أسعارها سوياً.

تخفيضات إكسترا السعودية على الساعات الذكية والسماعات اللاسلكية

ويوجد خصومات قوية أيضاً على ملحقات الجوالات مثل الساعات الذكية من أبل، وسامسونج، وهواوي، وأونر، والسماعات اللاسلكية من سوني، وسامسونج ، وإل جي، وأونر، وأبل، وماركات أخرى، وشواحن الهواتف، وبنوك الطاقة.

كما يوجد عرض حماية إكسترا لحماية الموبايل والبيانات، ويشتمل على حماية، وتأمين التصفح الأونلاين، وسحابة نسخ إحتياطي بسعة 50 جيجا، وحماية ضد الفيروسات، وبرامج التجسس، ويغطي عدة أجهزة بسعر 175 للباقة الأساسية، وسعر 250 ريال للباقة المفضلة، وعرض ضمان إكسترا من إكسترا السعودية الذي يقدم ضمان أفضل، ومميزات أكثر بسعر أقل، وضمان ضد الكسر، وقطع غيار أصلية، ومضمونة، وضمان شامل اصلاح أو استبدال، ومزايا أخرى كثيرة بأسعار تبدأ من 160 ريال سعودي.

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