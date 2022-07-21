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عمر شويل - جدة طريقة تفتيح لون البشرة بسرعة بمكونات طبيعية تهتم كثير من الفتيات طوال الوقت بالبحث عن أفضل الطرق التي تساعدها على تفتيح لون البشرة بسرعة للتخلص من البقع الداكنة والهالات السوداء الموجودة على البشرة وبالتالي يوجد بعض المكونات الطبيعية التي يمكن استخدامها تساعد على تفتيح البشرة من البقع التي تظهر بسبب حب الشباب، لهذا يمكنكم من خلال السطور القادمة معرفة طريقة تفتيح لون البشرة بسرعة بأفضل المكونات الطبيعية والآمنة التي التي تسبب نهائيا في حدوث أي أضرار على البشرة عند استخدامه ولكن ينبغي المداومة على استخدام هذه الوصفات بانتظام لكي تتمكن من الحصول على أفضل النتائج في وقت سريع جداً.

طريقة تفتيح لون البشرة بسرعة

وصفة البابايا لتبييض البشرة

يمكن استخدام وصفة البابايا لتفتيح البشرة والتخلص من البقع الداكنة الموجودة على البشرة من خلال تجهيز ثمرة بابايا وهرسها جيداً وأضافت عليها ملعقة من الليمون وتقلب المكونات مع بعضها ثم يتم توزيعها على البشرة لمدة 15 دقيقة ثم يتم غسل الوجه وبعد ذلك يتم تكرار هذه الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج سوف تجدين نتيجة فعالة من أول استخدام هذه الوصفة.

الصبار لتفتيح البشرة

الصبار من النباتات التي تحتوي على العديد من الفوائد المفيدة لصحة البشرة والشعر حيث يمكن تجهيز ملعقة كبيرة من جل الصبار وإضافة عليهم ملعقة من السكر البني وتقلب المكونات مع بعضها حتى تتجانس ثم يتم توزيعها على الوجه والرقبة حتى تجف تماماً ثم يتم شطفها بالماء الفاتر ويتم استخدامها هذه الوصفه مرتين أو ثلاث مرات أسبوعيا.

خلطة الزبادي للتبييض

الزبادي من المواد التي تعمل على تفتيح البشرة بسبب احتوائها على بعض المواد التي تساعد على تفتيح وتبييض البشرة والتخلص من التصبغات حيث يتم تجهيز نصف كوب من اللبن الطازج وملعقتين من عسل النحل وتقلب المكونات مع بعضها ثم يتم وضعها على البشرة لمدة 20 دقيقة ويشطف الوجه بالماء بعد ذلك يتم استخدام هذه الوصفة مرتين في الأسبوع لمدة 30 يوماً وسوف تتمكني من الحصول على نتائج سريعة.

وصفة الخيار لتفتيح الوجه

الخيار يساعد على التخلص من البقع الداكنة الموجودة على البشرة حيث يتم تجهيز قطعة من الخيار وهرسها حتى تصبح ناعمة وإضافة ملعقة صغيرة من الليمون وتوزيعها على البشرة لمدة 25 دقيقة ثم يشطف الوجه بالماء الفاتر ويتم استخدامها هذه الوصفة مرتين في الأسبوع ويمنع إضافة الليمون للأشخاص الذين يعانون من حساسية البشرة.