نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تقسيط ايفون ١٣ برو ماكس من أمازون السعودية ٢٠٢٢ وخصم ١٤% في المقال التالي
تقدم شركة أمازون في المملكة السعودية العديد من التسهيلات عند شراء السلع، حيث يستطيع أي عميل تقسيط ايفون ١٣ برو ماكس، من شركة أمازون بالسعودية، وتحظى شركة آبل الأمريكية بسمعة كبيرة في منطقة الشرق الأوسط ودول الخليج العربي، ويرجع الفضل في السمعة الطيبة لشركة آبل إلى متانة وجودة الخامات التي يصنع منها جوال iPhone 13 pro Max، كما يدعم الهاتف تشغيل أحدث شبكات الاتصال العالمية وهى شبكة الجيل الخامس 5G، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على خطوات تقسيط ايفون ١٣ برو ماكس من أمازون السعودية.
تقسيط ايفون ١٣ برو ماكس من أمازون
سوف نقدم لكم متابعينا سعر iPhone 13 pro Max وقيمة الأقساط الشهرية، ونسبة الخصم على الجوال وهى كما يلي.
- سعر ايفون ١٣ برو ماكس قبل الخصم ٥٦٩٩ ريال.
- سعر الجوال بعد الخصم ٤٩٢٩ ريال سعودي، كما تبلغ نسبة الخصم على الجوال ١٤%.
- قيمة الخصم على الهاتف ٧٧٠ ريال سعودي.
- قيمة القسط الشهري ٤١٠.٧٥ ريال سعودي لمدة ١٢ شهراً بدون فوائد من إحدى البنوك المشاركة في التقسيط.
- سعر الهاتف يشمل قيمة الضريبة المضافة.
- يتم توصيل الجوال بالمجان إلى المنزل.
طريقة التواصل مع أمازون السعودية
يستطيع أي عميل التواصل مع شركة أمازون من خلال إحدى الأرقام التالية:-
- التواصل مع شركة أمازون في المملكة العربية السعودية من خلال الرقم الموحد وهو 8008500931.
- التواصل من خلال رقم خدمة العملاء لشركة أمازون وهو 920033399.
مواصفات iPhone 13 pro Max
يأتي جوال ايفون ١٣ برو ماكس بالعديد من الإمكانيات والمواصفات الرائعة التي تجعله أقوى وأحدث هاتف ذكي في العالم ومواصفاته كما يأتي:-
- الهاتف يدعم تركيب شريحتي اتصال الشريحة الأولى من نوع Nano SIM، والثانية إلكترونية من نوع eSim.
- يدعم الجوال تشغيل شبكة الجيل الخامس 5G.
- تبلغ مساحة الذاكرة الداخلية الصلبة للهاتف ٢٥٦ جيجا بايت، كما تبلغ الذاكرة العشوائية للجوال ٦ جيجا بايت.
- يأتي الموبايل بأربعة كاميرات خلفية، تبلغ دقة الأولى ١٢ ميجا بكسل وهى كاميرا الهاتف الأساسية.
- يأتي الهاتف بكاميرا أمامية مزدوجة تبلغ دقة الأولى ١٢ ميجا بكسل.
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