شوف تقسيط ايفون ١٣ برو ماكس من أمازون السعودية ٢٠٢٢ وخصم ١٤%

تقدم شركة أمازون في المملكة السعودية العديد من التسهيلات عند شراء السلع، حيث يستطيع أي عميل تقسيط ايفون ١٣ برو ماكس، من شركة أمازون بالسعودية، وتحظى شركة آبل الأمريكية بسمعة كبيرة في منطقة الشرق الأوسط ودول الخليج العربي، ويرجع الفضل في السمعة الطيبة لشركة آبل إلى متانة وجودة الخامات التي يصنع منها جوال iPhone 13 pro Max، كما يدعم الهاتف تشغيل أحدث شبكات الاتصال العالمية وهى شبكة الجيل الخامس 5G، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على خطوات تقسيط ايفون ١٣ برو ماكس من أمازون السعودية.

تقسيط ايفون ١٣ برو ماكس من أمازون

سوف نقدم لكم متابعينا سعر iPhone 13 pro Max وقيمة الأقساط الشهرية، ونسبة الخصم على الجوال وهى كما يلي.

سعر ايفون ١٣ برو ماكس قبل الخصم ٥٦٩٩ ريال.

قبل الخصم ٥٦٩٩ ريال. سعر الجوال بعد الخصم ٤٩٢٩ ريال سعودي، كما تبلغ نسبة الخصم على الجوال ١٤%.

قيمة الخصم على الهاتف ٧٧٠ ريال سعودي.

قيمة القسط الشهري ٤١٠.٧٥ ريال سعودي لمدة ١٢ شهراً بدون فوائد من إحدى البنوك المشاركة في التقسيط.

سعر الهاتف يشمل قيمة الضريبة المضافة.

يتم توصيل الجوال بالمجان إلى المنزل.

طريقة التواصل مع أمازون السعودية

يستطيع أي عميل التواصل مع شركة أمازون من خلال إحدى الأرقام التالية:-

التواصل مع شركة أمازون في المملكة العربية السعودية من خلال الرقم الموحد وهو 8008500931. التواصل من خلال رقم خدمة العملاء لشركة أمازون وهو 920033399.

مواصفات iPhone 13 pro Max

يأتي جوال ايفون ١٣ برو ماكس بالعديد من الإمكانيات والمواصفات الرائعة التي تجعله أقوى وأحدث هاتف ذكي في العالم ومواصفاته كما يأتي:-