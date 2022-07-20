نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من غير ما تلمسيه طرد البرص أو الوزغ من المنزل بطريقه نهائيه فعاله ومجربه بدون مجهود في المقال التالي

عمر شويل - جدة البرص حشرة زاحفة ينتشر تواجدها خاصتًا مع بداية دخول فصل الصيف أثناء ارتفاع درجات الحرارة، فهذه هي البيئة المناسبة لحياه الابراص، لذلك يعاني الكثير من الناس من تواجد الابراص وصعوبة السيطرة عليها بكل سهولة، لذلك يفضل في هذه الحالة اتباع بعض الطرق البسيطة التي تساعد في التخلص من الابراص بشكل سريع وآمن جدًا على صحة جميع أفراد الأسرة، تابعونا الآن للتعرف على أفضل هذه الطرق بكل سهولة.

طريقة طرد البرص من البيت

هناك عدة طرق يمكن اختيار الأفضل منهم من أجل تطبيقه في المنزل، وذلك للتخلص وطرد الابراص منها نهاييًا وهي كالاتي:

المصائد اللاصقة

هناك بعض أنواع المصائد التي خصصت من أجل مكافحة الحشرات المنزلية الزاحفة ومنها بالطبع الابراص فهي أهم الحشرات الزاحفة الضارة، وهذه المصائد عبارة عن وضع وسائد ظلت طبقة لاصقة، يلتصق بها البرص أثناء السير فلا يتمكن من الحركة بعد ذلك ويمكن التخلص منه بعد ذلك والقائه خارج المنزل، ويتم وضع هذه المصائد بالقرب من النوافذ أو الابواب أو اي فتحات موجودة لصيد اي حشرة يمكن أن تدخل الى المنزل.

استخدام الفلفل الأحمر

الفلفل الأحمر من المواد الطبيعية التي تزعج رائحته البرص وقد تؤدي به إلى الفرار من المنزل في الحال عند استنشاق رائحته، لذلك فيمكن استخدام الفلفل الأحمر المجفف وتخفيفه بالماء ثم القيام برشه في أماكن سير البرص عليها أو في القرب من النوافذ والأبواب وفتحات دخول الابراص.

الثوم والملح

عمل خليط من الثوم المفروم وإضافة إليه كمية مناسبة من الملح قد تكون سبب في فرار البرص نهائيًا من المنزل فقد يكره البرص رائحة كلًا من الثوم أو الملح، ويتم وضع هذا الخليط في الأركان أو بالقرب من أماكن سير الابراص فيها.