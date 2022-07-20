شوف عروض بنده السعودية اليوم تصل إلى 75% بمناسبة فصل الصيع تسوق الآن

بنده مؤسسة سعودية لتجارة التجزئة والجملة لبيع السلع الغذائية والأطعمة كما تنتشر فروعها في كافة أرجاء المملكة العربية السعودية ولها العديد من الفروع المتعددة في جميع البلاد العربية تقريبا واستطاعت بنده تحقيق رقم قياسي في استقبال المستهلكين الذين بلغ عددهم عام 2010 عشرة مليون زائر وجاءت بنده على رضا جميع زوارها لما لها من جودة وحسن المعاملة.

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تم تأسيس بنده عام 1978 على يد صاحبها السعودي حمود البراهيم واندمجت بعد ذلك مع مجموعة صافولا و اندمجت بعد ذلك مع العديد من الشركات الكبرى الرائدة في مجال التجزئة وحتى أنها اندمجت مع شركة سعودية لبنانية و أخر اندماج لها كان مع العزيزية في عام 2008 وبعد ذلك بدأت تتوسع واستحوذت على جميع المخازن الكبرى في المملكة السعودية وعام 2009 امتلكت جميع أصول أسواق جيان وبذلك امتلكت شركة بنده 8٪ من السوق السعودي بدلا من 7٪ والمقرر الرئيسي لها في جدة السعودية .

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