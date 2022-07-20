نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده السعودية اليوم تصل إلى 75% بمناسبة فصل الصيع تسوق الآن في المقال التالي
بنده مؤسسة سعودية لتجارة التجزئة والجملة لبيع السلع الغذائية والأطعمة كما تنتشر فروعها في كافة أرجاء المملكة العربية السعودية ولها العديد من الفروع المتعددة في جميع البلاد العربية تقريبا واستطاعت بنده تحقيق رقم قياسي في استقبال المستهلكين الذين بلغ عددهم عام 2010 عشرة مليون زائر وجاءت بنده على رضا جميع زوارها لما لها من جودة وحسن المعاملة.
عروض بنده السعودية
تم تأسيس بنده عام 1978 على يد صاحبها السعودي حمود البراهيم واندمجت بعد ذلك مع مجموعة صافولا و اندمجت بعد ذلك مع العديد من الشركات الكبرى الرائدة في مجال التجزئة وحتى أنها اندمجت مع شركة سعودية لبنانية و أخر اندماج لها كان مع العزيزية في عام 2008 وبعد ذلك بدأت تتوسع واستحوذت على جميع المخازن الكبرى في المملكة السعودية وعام 2009 امتلكت جميع أصول أسواق جيان وبذلك امتلكت شركة بنده 8٪ من السوق السعودي بدلا من 7٪ والمقرر الرئيسي لها في جدة السعودية .
خصومات بنده اليوم
- توفر بنده عروض أسبوعية من 13/7/2022 الموافق 14 ذي الحجة ومنها:
- حيث أنه وصل سعر حلاوة طحينية سادة الجميل 10 ريال الكيلو بدلا من 21,95.
- جبن أبيض دوبل كريم/ فيتا /دمياطي دومتى 15 ريال للكيلو بدلا من 22,95.
- ومن ضمن العروض هي العروض على مخلل مشكل مصري 15 ريال 2 كيلو بدلا من 25,90.
- بالإضافة إلى أن سعر منتديات بقري قليل الدسم بالزيتون /سادة بيبى 10 ريال 500 جم بدلا من 33,95.
- حيث أنه نجد أن سعر جبنه موزاريلا البقرات الثلاث 15 ريال بدلا من 43,75.
- زيتون اخضر أردني الريف 15 ريال بدلا من 21,95.
- جبنه حلوم استرا 500 جم 20 ريال بدلا من 48,95.
- كما أن سعر طحينه الجميل الكيلو 15 ريال بدلا من 21,95.
- كما أنه من المعروف أنه وصل جبنه أيدام فريكة هولندية 500 جم 20 ريال بدلا من 79,95.
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