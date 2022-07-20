نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض العثيم لصيف 2022 على مستلزمات السفر تصل إلى 70% في المقال التالي
عروض العثيم المملكة العربية السعودية، سوق العثيم يكون من إحدى الأسواق والشركات التي تتميز بزيارة العديد من الزبائن إليها بالشكل المستمر، حيث أنه في عام 2013 استطاع السوق أن يستقبل الكثير من الزبائن التي وصلت إلى نحو أربعون مليون زبون، حتى وصل معدل المبيعات إلى خمسة مليار، وكذلك يكون الهدف الرئيسي من السوق هو الاستفادة من نموذج المتاجر “وول مارت” مع دخول سعر صغير في السوق في المملكة العربية السعودية.
عروض العثيم السعودية
يكون هايبر العثيم من أفضل الأسواق التجارية التي يكون لها دور هام في مواصلة المسيرة الخاصة بها حتى يتم فتح العديد من مراكز البيع من خلال الجملة والتجزئة، إلى أن صار الهايبر من إحدى الأسواق الرائدة في ذلك المجال، وكذلك فإن شركة العثيم تعتبر من ضمن أهم وأنجح الشركات التي تقدم أكبر وأقوى العروض والخصومات للمستهلكين من كبار السلع الغذائية والغير غذائية الذين يتواجدون في المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، كما أن تلك العروض والخصومات استطاعت المساهمة في ارتفاع حركة البيع والشراء في المملكة.
تخفيضات العثيم الأخيرة
- شنطة السفر من النوع بارا جون ترولي حجم 23 يكون بسعر 129 بدلًا من 165 ريال سعودي.
- شيبس من النوع ليز حجم 12 * 21 جرام يكون بسعر 9.95 بدلًا من 14.75 ريال سعودي.
- شنطة السفر من النوع ترافيلو ترولي حجم 20 يكون سعرها 79 بدلًا من 110 ريال سعودي.
- شامبو من النوع بانتين حجم 400 مل يكون سعره 10.95 بدلًا من 20.95 ريال سعودي.
- 5 كيلو جرام من الأرز المصري من النوع جرين فارمز يكون بسعر 27.95 بدلًا من 34.95 ريال سعودي.
- 750 مل من شامبو الجديد من النوع جونسون للأطفال يكون بسعر 26.95 بدلًا من 46.95 ريال سعودي.
- كريم من النوع صانسيلك بزيت جوز الهند مقدار 275 مل يكون بسعر 10.95 بدلًا من 16.95 ريال سعودي.
- 300 مل من زيت الشعر من النوع دابر أملا بالياسمين يكون بسعر 6.95 بدلًا من 15.95 ريال سعودي.
- مزيل العرق النسائي من النوع نيفيا مقدار 150 مل يكون بسعر 12.95 بدلًا من 23.95 ريال سعودي.
- صابون من النوع أومو اوتو الأخضر حجم 7 كيلو جرام يكون بسعر 56.95 بدلًا من 80.95 ريال سعودي.
- بسكويت جوز الهند مقدار كيلو جرام يكون بسعر 19.95 بدلًا من 24.95 ريال سعودي.
- تورتة كرنفال الوسط يكون سعرها 44.95 بدلًا من 49.95 ريال سعودي.
- العبوة الوسط من الغريبة المشكلة بالفستق من زود للعلبة الواحدة تكون بسعر 12.95 بدلًا من 16.95 ريال سعودي.
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