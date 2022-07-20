شوف عروض العثيم الصيفية الجديدة بتخفيضات كبيرة

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استمتع بأقوى عروض العثيم الصيفية على مئات السلع المختلفة، تتوفر داخل مجموعة أسواق عبد الله العثيم مئات الخصومات على مختلف السلع، تتنوع المنتجات المعروضة بين الطازج والمجمد والأغذية المعلبة، تستطيع شراء كافة احتياجاتك من البقالة، حيث توجد داخل أسواق العثيم أنواع عديدة من الزيوت، السكر، الأرز البسمتي، الأرز المصري، أنواع عبوات التونة المختلفة والأسماك واللحوم الطازجة والمجمدة أيضاً، كذلك علامات تجارية شهيرة في مجال بيع الخضراوات والدواجن المجمدة، تجد ما تحتاجه من السلع المحلية والمستوردة داخل العثيم مول. عروض العثيم خضار مشكلة داري مجمد وزن الكيس 400 جرام، احصل عليه مقابل 4.25 ريال بدلاً من 5.50 ريال.

اشتري شبيهة جبن بيضاء داري وزن نصف كيلو جرام بسعر 8.95 ريال للحبة بدلاً من 10.50 ريال.

حبة من أكياس بطاطس لامب وستون مقرمشة وزن 2.5 كيلو مقابل 27.75 ريال بدلاً من 32.50 ريال.

فراولة مجمدة مونتانا وزن الحبة كيلو جرام بسعر 8.75 ريال بدلاً من 11.95 ريال. كريمة الخفق بريزيدون عبوة لتر بسعر 25.95 ريال بدلاً من 34.95 ريال.

قطع الدجاج دو مجمدة وزن نصف كيلو جرام سعر الحبة 13.25 ريال سعودي بدلاً من 18.95 ريال. أسواق العثيم مرطبان من عسل بورام الغابة السوداء وزن 250 جرام، بسعر 13.95 ريال بدلاً من 24.75 ريال للحبة.

سكر هالي طبيعي ناعم وزن الكيس 10 كيلو جرام، بسعر 29.95 ريال للكيس بدلاً من 34.5 ريال. اشتري كيس من أرز بسمتي هالي سيلا وزن 5 كيلو جرام مقابل 27.95 ريال بدلاً من 40.95 ريال.

أرز زاد الوطن هندي بسمتي وزن خمسة كيلو جرام احصل عليه مقابل 24.95 ريال بدلاً من 34.95 ريال. تخفيضات العثيم عرض خاص على زيت عافية دوار الشمس سعر الربطة عبوتين سعة 1.5 لتر فقط 35.95 ريال سعودي.

ربطة زيت عافية ذرة 2 × 1.5 لتر بسعر 42.95 ريال بدلاً من 64.95 ريال.

زيت زيتون عافية اكسترا 2 لتر صافي بسعر 52.95 ريال للحبة بدلاص من 76.95 ريال. احصل على كيس من حليب المراعي بودرة 2250 جرام مقابل 71.95 ريال سعودي، بدلاً من 84.95 ريال.

كرتون من حليب المراعي كامل الدسم 12 × 1 لتر بسعر 59.95 ريال بدلاً من 71.95 ريال.

اشتري حبة من زبدة المراعي غير المملحة وزن 200 جرام مقابل 8.95 ريال بدلاً من 12.95 ريال للحبة. عمر شويل - جدة عروض العثيم الصيفية الجديدة بتخفيضات كبيرة - ثقفني

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