نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الأسبوعية خصم يصل ل 70% ولفترة محدودة تسوق قبل نفاذ الكمية في المقال التالي
عروض العثيم اليوم، سوق العثيم يكون من أحسن الأسواق التجارية التي لها دور مهم لمواصلة المسيرة الخاصة بها من أجل فتح الكثير من مراكز البيع عن طريق الجملة والتجزئة، حتى أصبح السوق من ضمن الأسواق الرائدة في هذا المجال، وأيضًا فإن شركة العثيم تعد من إحدى الشركات الناجحة والكبيرة التي تستطيع تقديم العروض الكبيرة والخصومات المذهلة لدى المستهلكين من كبار المنتجات الغذائية والغير غذائية المتواجدين في المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، حيث أن هذه الخصومات والعروض قد استطاعت أن تساهم في زيادة حركة الشراء والبيع في السعودية.
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عروض العثيم اليوم
يكون هايبر العثيم من ضمن الشركات والأسواق المتميزة بزيارة الكثير من العملاء لها بالصورة المستمرة، كما أنه في سنة 2013 قد استطاع الهايبر استقبال العديد من العملاء التي وصل عددهم حوالي أربعون مليون عميل، إلى أن أصبح مقدار المبيعات إلى خمسة مليار، وأيضًا يكون الهدف الأساسي من الهايبر هو أن تتم الاستفادة بنموذج المتاجر “وول مارت” مع إدخال السعر القليل في الهايبر بالمملكة العربية السعودية.
خصومات العثيم الأسبوعية
- جل الغسيل من النوع برسيل الأزرق وزن 4.8 لتر يكون بسعر 39.95 بدلًا من 69.95 ريال سعودي.
- 10 كيلوجرام من أرز الوليمة مزة البسمتي يكون بسعر 64.95 بدلًا من 89.95 ريال سعودي.
- زيت الزيتون من النوع السوسن حجم 500 مل سعره يكون 13.95 بدلًا من 21.95 ريال سعودي.
- شنطة السفر من النوع بارا جون ترولي مقاس 27 سعرها يكون 179 بدلًا من 230 ريال سعودي.
- شنطة السفر من مقاس 19 من النوع بارا جون ترولي تكون بسعر 89 بدلًا من 115 ريال سعودي.
- شيبس من النوع ليز حجم 12 * 21 جرام تكون بسعر 9.95 بدلًا من 14.75 ريال سعودي.
- شنطة السفر مقاس 28 من النوع ترافيلر ترولي تكون بسعر 159 بدلًا من 210 ريال سعودي.
- سعر الكيلو جرام من البرازق يكون بسعر 24.95 بدلًا من 29.95 ريال سعودي.
- زود حلا جوز الهند والكويز مقدار كيلو جرام تكون بسعر 29.95 بدلًا من 34.95 ريال سعودي.
- كعك السادة بالسمن مقدار كيلو جرام يكون بسعر 24.95 بدلًا من 29.95 ريال سعودي.
- سعر الكيلو جرام من الكعك والبيتيفور المشكل يكون 34.95 بدلًا من 39.95 ريال سعودي.
- سعر العلبة من القرصان الفاخر يكون 9.95 بدلًا من 12.50 ريال سعودي.
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