نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم مول على التجهيزات المنزلية والإلكترونيات بأقل الأسعار في المقال التالي

تحت شعار أقوى عروض الصيف نزلت عروض العثيم مول الجديدة التي تبدأ من يوم الأربعاء 20 يوليو وتستمر حتى الثلاثاء 26 يوليو، على مدار أسبوع كامل يمكنكم الاستفادة من أقوى التخفيضات التي تقدمها مجموعة عبد الله العثيم على الأدوات المنزلية المختلفة، والأجهزة الإلكترونية أيضاً، وتعتبر هذه الخصومات فرصة كبيرة للمقبلين على الزواج لشراء كافة احتياجاتهم من التجهيزات المنزلية المختلفة بأسعار تنافسية من عروض العثيم الأسبوعية. عروض العثيم مول لا غنى عن قدور الضغط في تسوية الأكلات المختلفة في أسرع وقت، ويعرض العثيم تشكيلة ممتازة من قدور الضغط ذات السعة المختلفة من منتجات شركة السيف، وبلاكستون أيضاً.

يمكنك شراء قدر ضغط السيف ألومنيوم سعة سبعة لترات بسعر 115 ريال بدلاً من 159 ريال سعودي، او شراء قدر سعة 9 لتر بسعر 125 ريال بدلاً من 189 ريال بنفس المواصفات.

احصل على قدر ضغط السيف جرانيت 7 لتر بسعر 125 ريال بدلاً من 179 ريال، او سعة 9 لتر بسعر 139 ريال بدلاً من 199 ريال سعودي. اشتري قدر بلاكستون سعة 15 لتر بسعر 115 ريال سعودي بدلاً من 182 ريال.

احصل على طقم قدور تيفال المكون من خمس قطع بسعر 175 ريال بدلاً من 399 ريال.

عرض على مقلاة هوم واي بغطاء بسعر 38 ريال بدلاً من 49 ريال للحبة مقاس 24 سم، وبسعر 49 ريال بدلاً من 64 ريال للحبة مقاس 30 سم.

اصنعي اشهى أنواع الخبز والبيتزا باستخدام صاج خبز مستر كوك، المعروض مقابل 49 ريال بدلاً من 69 ريال للحبة مقاس 35 سم، أو بسعر 59 ريال بدلاً من 79 ريال للحبة مقاس 40 سم. أسواق العثيم احصل على جهاز تحضير الطعام كينوود مقابل 259 ريال سعودي للحبة بدلاً من 349 ريال.

بسعر 119 ريال بدلاً من 159 ريال اشتري خلاط كليك أون ضمن عروض العثيم مول.

غلاية ماء اي تي سي 1.8 لتر بسعر 79 ريال بدلاً من 115 ريال للحبة. مكيف أرو صحراوي سعر الحبة 319 ريال بدلاً من 389 ريال، يحصل المشتري على خصم بقيمة 70 ريال سعودي.

مروحة جي في سي برو سعر الحبة 99 ريال بدلاً من 129 ريال. عروض العثيم عرض من العثيم على مكواة سوبر بي سيراميك 2400 واط مقابل 55 ريال للحبة بدلاً من 75 ريال. احصل على موقد سوبر بي كهربائية 2 عين بسعر 99 ريال للحبة بدلاً من 132 ريال.

اشتري قدر ضغط كيتشنجر سعة 7 لتر مقابل 79 ريال بدلاً من 109 ريال. عمر شويل - جدة عروض العثيم مول على التجهيزات المنزلية والإلكترونيات بأقل الأسعار - ثقفني

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