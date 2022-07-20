شوف وفر ١٧٠٠ ريال في عروض مكتبات جرير Jarirbookstore على اللابتوبات

تتوفر بمكتبات جرير Jarirbookstore كثير من الخصومات الحصرية المميزة خلال هذا الأسبوع من شهر يوليو ٢٠٢٢ على اللابتوبات الحديثة انتاج هذا العام، وخصومات أخرى بباقي فروع المكتبة في مدن المملكة العربية السعودية….

عروض الابتوبات من مكتبات جرير في السعودية

تتوفر بفروع مكتبات جرير Jarirbookstore كثير من الخصومات الخاصة على أسعار: لابتوبات اتش بي انفي الكمبيوتر المحمول بحجم ١٣،٣ بوصة من الجيل الحادي عشر انتل كور بسعة ٢ جيجابايت، وخصم آخر منهم على سعر لابتوب مايكروسوفت سيرفس جو الكمبيوتر المحمول ١٢،٤ بوصة انتل كور يو اتش دي جرافيكس، وخصم آخر على سعر هواوي ميت بوك ١٣ اس ١٣،٤ بوصة بسعة ٥١٢ جيجابايت انتل كور ايريس، وتخفيض آخر منهم على سعر لابتوب هواوي ميت بوك ١٣ اس الكمبيوتر المحمول ١٣،٤ بوصة انتل كور انتل ايريس، وتخفيض آخر على سعر لابتوب ديل ١٧ Xps المميز، وخصم آخر منهم على سعر لابتوبات ديل الأخرى Dell xps بتوفير ١٧٠٠ ريال سعودي، وتخفيض آخر منهم على سعر لابتوب اسوس زين بوك دو المحمول بحجم ١٤ بوصة من الجيل الحادي عشر.

خصومات خاصة من مكتبات جرير بالسعودية

تتوفر في مكتبات جرير بالإضافة للعروض السابقة: خصم مميز على سعر اللابتوب المحمول من هواوي ميت بوك ١٤ اس بتخفيض ١٧٠٠ ريال سعودي، وخصم آخر على سعر لابتوب ٢*١ المنفصل مايكروسوفت سيرفس برو ٧ بتوفير ١١٥٠ ريال سعودي الجهاز اللوحي المميز، وخصم آخر منهم على سعر لابتوب اسوس فيفو بوك ١٥ بتوفير ١٠٠٠ ريال سعودي من الجيل الحادي عشر، وخصم آخر على سعر لابتوب اسوس زينبوك ١٤ فليب ٢*١ بتوفير ١٠٠٠ ريال سعودي.

عروض خاصة من مكتبات جرير بالسعودية

توفر مكتبات جرير أيضاً بالإضافة إلى الخصومات السابقة خصم خاص على سعر لابتوب هواوي ميت بوك دي ١٤ انتل كور بحجم ١٤ بوصة، وخصم آخر على سعر لابتوب هواوي ميت بوك ١٣ الكمبيوتر المحمول بحجم ١٣ بوصة انتل كور، وخصم آخر على سعر لابتوب مايكروسوفت سيرفس برو ٧ المنفصل ٢*١.