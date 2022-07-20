معرفة الأرقام المسجلة باسمي عن طريق النت 2022 وبالبطاقة الشخصية

في الآونة الأخيرة تم انتشار الاحتيال والنصب من بعض الأشخاص يقوموا باحتيال الشخصية، لذلك يتم اتخاذ بعض الإجراءات للحماية من النصب مثل معرفة الأرقام المسجلة باسمي عن طريق النت 2022 وتأتي في عدة خطوات يمكنك من خلالها معرفة الأرقام المسجلة باسمك، حيث أصدرت المملكة العربية السعودية عدة طرق تساعد المواطنين في معرفة الأرقام وذلك لحمايتهم من الاحتيال، كما تنطبق معرفة الأرقام على جميع شركات الاتصالات التي توجد في السعودية مثل شركة stc وموبايلي وشركة زين أيضًا، كل ما عليك هو معرفة الطرق، ويأتي ذلك عن طريق البحث في المحركات بعنوان معرفة الأرقام المسجلة باسمي عن طريق النت 2022.

معرفة الأرقام المسجلة باسمي عن طريق النت 2022

يمكنك معرفة الأرقام المسجلة بالهوية الخاصة بك عن طريق بعض الخطوات، سواء بالرسائل النصية عبر sim، أو مراسلة خدمة العملاء، كما يمكنك التوجه إلى الفرع الخاصة بالشريحة التي لديك، وإليك الخطوات الخاصة بمعرفة ارقام المسجلة بالهوية:

تقوم بالذهاب إلى موقع شركة الاتصالات.

ثم تقوم بالضغط إلى خدماتي.

بعد ذلك تقوم بالنقر على أرقامي.

ستنتقل إلى صفحة أخرى، ثم اختيار كلمة أفراد.

كتابة الرقم القومي الموجود في بطاقة الهوية.

ومن ثم تقوم بتسجيل رقم الهاتف.

والضغط على أيقونة ليس لدي أرقام أخرى.

ستصل لك رسالة التأكيد، قم بملء الخانة بالأرقام التي تم إرسالها.

ثم تضغط على زر استعلام.

بعد الانتظار لعدة دقائق ستظهر لك رسالة نصية تحتوي على كافة الأرقام المسجلة بالبطاقة الشخصية التابعة لك.

معرفة الأرقام المسجلة بالبطاقة الشخصية من خلال شركات الاتصالات

يمكن معرفة الأرقام المسجلة باسمي عن طريق النت 2022، نقوم بالضغط على عدة أرقام من خلال شركة زين أو stc أو موبايلي: