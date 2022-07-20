خطوات معرفة رقم ترك تليكوم 2022 وطريقة معرفة الفاتورة إلكترونيا

خدمة معرفة رقم ترك تليكوم 2022 إحدى الخدمات التي تقدمها شركة ترك تليكوم التركية ضمن العديد من الخدمات المميزة لديها ومن خلالها تستطيع معرفة الرصيد في خط المحمول الخاص بك، فقد قامت شركة ترك تليكوم التركية بإضافة خدمة لبعض عملائها العرب، بالإضافة إلى جذب العديد من العملاء الناطقين باللغة العربية والمقيمين بدولة تركيا حيث تقدم شركة ترك تليكوم خدمات الاتصالات باللغة العربية، وسيتم معرفة طرق رقم ترك تليكوم عن طريق مقالنا هذا.

معرفة رقم ترك تليكوم 2022

لكي تعرف رقم خط شركة ترك تليكوم، عليك إدخال الكود*101#.

عليك أن ترسل رسالة تحتوي على طلب حاكيني ويتم من خلال الكود *125* الرقم #.

يمكنك أن تطلب من الرقم الذي ستتصل به أن حساب المكالمة سيكون من رصيده عن طريق الكود *135* الرقم # ثم اضغط اتصال هاتفي.

معرفة فاتورة ترك تليكوم 2022

أعلن الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بالحكومة التركية عن خدمة معرفة رقم ترك تليكوم 2022 وخدمة معرفة فاتورة شركة الاتصالات وخدمة فاتورة الإنترنت بشكل إلكتروني، أوضحت أنه على المستخدم أن الدخول إلى الموقع وتسجيل المعلومات الخاصة به وسيظهر الموقع الحسابات الخاصة بشركة الاتصال المسجلة باسمه ومن ثم يتيح له الدفع، أما عن العرب والمقيمين بدولة تركيا مراجعة حسابهم عن طريق البريد التركي PPT ومعرفة كلمة السر الخاصة بهم، وسيتم معرفة الرقم السري عن طريق إبراز الرقم الوطني الخاص بالمقيم بتركيا وفي بعض الأحيان قد يُطلب منه أن يبرز جواز سفره ليتمكن من معرفة الرقم السري.

تعبئة رصيد ترك تليكوم 2022

إذا كنت من أحد عملاء شركة ترك تليكوم التركية عليك معرفة كيف يتم تعبئة رصيد حسابك، حيث يجب أن يحتوي هاتفك النقال على برنامج تورك تليكوم، وإن لم يتوفر لديك عليك تنزيل هذا التطبيق وفتحة ومتابعة خطوات تعبئة رصيد حسابك، بعد معرفة رقم ترك تليكوم 2022، ومعرفة كيف يتم تعبئة رصيد لخط هاتفك.

بذلك نكون قدمنا لك عزيزي القارئ الكود الخاص بمعرفة رقم ترك تليكوم التركية، بالإضافة إلى تطبيق تعبئة رصيد لخط الهاتف، ومعرفة فاتورة ترك تليكوم.