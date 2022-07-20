كيفية معرفة الارقام المسجلة باسمي عن طريق السجل المدني 2022

لا شك أن الكثيرين من الأشخاص الذين يريدون معرفة الارقام المسجلة باسمي عن طريق السجل المدني 2022، حيث إن هذه الخدمة حازت على إعجاب كثير من الناس في المملكة العربية السعودية، أيضًا هذه الخدمة تتمتع بالخصوصية لكل الأرقام المسجلة، وذلك لحماية حقوق الأفراد من حدوث مشاكل، بالإضافة إلى أنه يوجد حفاظ على خصوصية المستخدمين من التطفل على أرقام الهواتف المحمولة الخاصة بهم، كما يحاول البعض أن يكون بعيد عن المشاكل التي تواجه الكثير منهم، وذلك بسبب سرقة الأرقام، لذلك يلجأ البعض إلى معرفة الارقام المسجلة باسمي عن طريق السجل المدني 2022 لكي يتفادى الوقوع في المشكلات.

معرفة الارقام المسجلة باسمي عن طريق السجل المدني 2022

قدم العديد من الأشخاص في المملكة العربية السعودية شكاوى، قامت الهيئة الخاصة بالاتصالات بتفعيل خدمة تساعدهم على معرفة الارقام المسجلة باسمي عن طريق السجل المدني 2022.

بعد انتشار هذه الخدمة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية بدأت الناس تسأل عن كيفية تفعيل هذه الخدمة.

بعد أن تفاجأ الأشخاص بأنه تم تسجيل أرقام بأسمائهم بدون علمهم.

هذا العمل يعتبر انتهاك لخصوصية الأفراد.

تم إبلاغ المواطنين بالمملكة العربية السعودية أنه عند التأكد من هوية الشخص الذي قام بانتهاك حقوق الغير، يتم الإبلاغ عنه في الحال.

معرفة الأرقام باسمي عن طريق شركة موبايلي

يمكنك معرفة الارقام المسجلة باسمي عن طريق السجل المدني 2022 وذلك عن طريق شركة موبايلي من خلال الخطوات التالية:

إرسال رسالة نصية على الرقم

يمكنك إرسال رسالة نصية إلى الرقم 70013، وذلك لعملاء شركة زين.

لعملاء شركات الاتصالات بالمملكة العربية السعودية يقوموا بإرسال رسالة نصية برمز 9988 إلى الرقم 900.

لعملاء شركات اتصالات ليبارا يقوموا بإرسال رقم id إلى الرقم 1755.

عملاء شركة فيرجن اتصالات يقومون بإرسال رسالة إلى الرقم 309985.

أيضًا عند إرسال معلومات إلى شركات الاتصالات السعودية، تقوم الشركات بتزويد العميل بجميع المعلومات المسجلة والأرقام الخاصة بالشركة السعودية.

عند ظهور أرقام انتهاك الخصوصية تقوم الشركة بعمل حظر للرقم على الفور، وذلك بعد تقديم المستندات المطلوبة للشكوى بانتهاك الحقوق.

معرفة الارقام المسجلة باسمي عن طريق النت

يمكنك معرفة الارقام المسجلة باسمي عن طريق الإنترنت، وتقديم شكوى من خلال إتباع الخطوات التالية:

يمكن استخدام خدمة “أرقامي” التي تقدمها المملكة العربية السعودية للمواطنين والمقيمين السعوديين، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لتقديم الشكاوى للحكومة السعودية.

يمكنك البحث برقم الهوية الوطنية، إذا لم يتوفر رقم الهاتف.

عند انتحال صفة يقوم المتضرر بتقديم شكوى إلى الجهات الحكومية.

عندك فرصة لمدة زمنية تصل إلى خمسة أيام وعند عدم الوصول إلى نتيجة، تقوم بتقديم الشكوى إلى هيئة الاتصالات السعودية.

يتعرض المنتهك الحقوق والخصوصيات إلى المسألة القانونية اللازمة.

في الخاتمة نستطيع أن نكون قد تعرفنا على أرقام الشكاوى لانتهاك الخصوصية، وأيضًا معرفة الارقام المسجلة باسمي عن طريق السجل المدني 2022، بالإضافة إلى معرفة الأرقام باسمي عن طريق النت.