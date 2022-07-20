نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة رهيبة مجربة وفعالة 100% طرد البرص أو الوزغ من المنزل نهائيا بدون لمس في المقال التالي
البرص من الحشرات الضارة جدًا في المنزل، فهو بمجرد رؤيته قد يشعر الكثير من الناس بحالة من الاشمئزاز والخوف والتوتر، من أكثر الحشرات التي تبدأ أن تنتشر بشكل واضح مع بداية دخول فصل الصيف فهو يعيش في درجات الحرارة المرتفعة، والان من خلال السطور القادمة سوف نعرض عليكم أفضل الطرق البسيطة التي يمكن أن تساعد في التخلص من هذه الحشرة نهاييًا في المنزل.
وصفة رهيبة مجربة وفعالة 100% طرد البرص أو الوزغ من المنزل نهائيا بطريقة فعالة ومجربة بدون لمس
طريقة التخلص من البرص في المنزل
بالفعل يتساءل الكثير من النساء عن كيفية التخلص منه، وذلك لأنه سريع الحركة وسريعًا ما يختفي تمامًا من المكان، وهناك بعض المواد التي يكره تواجدها البرص لذلك فهو يفر بمجرد رؤيتها أو استنشاقها وهي كالاتي:
- استخدام الشيح: فهو من المواد التي يكرهها البرص ويتم وضع كمية من الشيخ في قطعة قماش وربطها ووضعها في الأركان، وذلك قد يؤدي إلى هروب البرص من المكان تمامًا.
- المياه المثلجة: عند رؤية البرص يفضل رشه بشكل سريع بمياه مثلجة وهذا بالفعل يمكن أن يحدث من خلال تجهيز زجاجة رشاشة بماء مثلج، هذا الماء له دور في شل حركة البرص وعجزه عن الحركة وهذا بالفعل قد يسهل قتل البرص في مكانه والتخلص منه نهائيًا.
- استخدام التوابل المختلفة: رائحة التوابل رائحة نفاذة من خلالها يتم التخلص من البرص في المنزل فهو يهرب من رائحة التوابل ومن أهمها الفلفل الأسود، والقرفة، والشطة، كل ذلك يمكن عمل خليط منه ووضعه في أركان المنزل وسوف تلاحظ اختفاء هذه الحشرة.
- استخدام أوراق النعناع: من أهم الأعشاب التي يخاف من رائحتها النفاذة الكثير من الحشرات فهي من أفضل الاستخدامات التي يمكن أن تساعد في مكافحة الكثير منهم ومنهم البرص، لذلك يفضل وضع بعض أوراق النعناع في الأركان بشكل دائم أو زراعته بداخل الشرفة.
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