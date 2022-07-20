نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الاستعلام عن فاتورة stc برسالة 2022 وكيفية السداد إلكترونيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة شركة الاتصالات السعودية من إحدى شركات خدمات الهاتف المحمول بالسعودية تحاول شركة الاتصالات السعودية في تقديم أفضل الخدمات المميزة لعملائها، كما أعلنت الشركة السعودية عن طريقة الاستعلام عن فاتورة stc برسالة 2022، بالإضافة إلى خدمة دفع الفواتير من خلال موقعها الإلكتروني كما أن هناك الكثير من الطرق التي يمكن من خلالها الاستعلام عن فاتورة stc وذلك بجانب تقديم الخدمات الهاتفية المميزة بالمملكة العربية السعودية وخدمات الإنترنت ، والخطوط الجوية وشبكة الجوال، وسنوضح لك كيفية الاستعلام عن فاتورة stc برسالة.

طريقة الاستعلام عن فاتورة stc برسالة 2022

للاستعلام عن فاتورة stc برسالة عليك إجراء تلك الخطوات التي تتلخص في

أدخل على موقع شركة الاتصالات السعودية الرسمي الإلكتروني، أو قم بتحميل تطبيق Stc pay للشركة على هاتفك النقال.

قم بإنشاء حساب لك بإضافة أسمك ورقم هاتفك المحمول واختيار كلمة سر غير مكررة ولضمان السرية عليك كتابة كلمة السر بالحروف والأرقام.

ستدخل على صفحة شركة stc الرئيسية، واضغط على الخدمات ومن ثمّ اختيار الخدمة التي تريدها.

عليك اختيار الفاتورة المراد الاستعلام عنها من ضمن الاستعلام عن الفواتير المتاح كخدمة الإنترنت أو دفع فاتورة أو خدمة الخطوط الأرضية، وانقر على زر العرض.

الاستعلام عن فاتورة الجوال برسالة

عرضنا في الفقرة السابقة طريقة الاستعلام عن فاتورة stc برسالة 2022، وسنعرض كيفية الاستعلام عن فاتورة الجوال، وذلك ضمن المجهود الرائع الذي تقدمه الشركة لعملائها وعن طريق الخطوات

يمكنك إرسال رسالة نصية قصيرة تحتوي على الكود 2222 متبوعا بالرقم المراد معرفة فاتورته والرقم الخاص بالمنطقة.

ومن الممكن إرسال رسالة تحتوي على الكود 2220 بتبعه الرقم وكود منطقتك.

سداد فواتير الاتصالات

سداد الفواتير بشكل إلكتروني طريقة الاستعلام عن فاتورة stc برسالة 2022 من الخدمات المميزة للشركة فيمكنك

الدخول إلى الموقع الرسمي وتحويل مبلغ مالي لحسابك باستخدام خدمة سوا.

بعد التأكد من وجود المبلغ المطلوب لسداد فاتورتك أدخل على الصفحة الرئيسية.

اختر سداد الفواتير، واكتب رقم حسابك ورقم الهاتف المطلوب تسديد فاتورة واضغط على انتهاء وستصلك رسالة تأكيد.

قد اتممنا في هذا المقال كتابة طريقة الاستعلام عن الفواتير الخاصة بشركة الاتصالات السعودية، وطرق لخدمات مميزة أخرى تقدمها الشركة.