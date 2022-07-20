نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المكون السحري لإزالة بقع الكلور من الملابس في دقائق في المقال التالي

الكلور منظف أساسي في جميع البيوت نستخدمه لتبيض الملابس وتنظيفها من أي بقع ولكن إذا سقطت نقطه على الملابس الالوان تفقد الملابس مظهرها الأصلي ونفقد الامل في ارتدائها او ازالة هذه البقعة ولكن في هذا المقال سنعرض عليك طرق جديده لإزالة هذه البقعة من على الملابس، عليك اتباع الخطوات التي توجد في المقال. كربونات الصودا لإزالة بقع الكلور من الملابس: نحضر وعاء صغير نضع به كمية من كربونات الصودا على الماء حتى يصبح عجين، ثم نغسل الملابس بالماء حتى نتخلص من الكلور الزائد ونضع هذه العجينة على البقعة ونتركها حتى تجف تماما ونحضر فرشاه قديمة ونفركها بها بعد ذلك نحضر قطنه مبلله بالكحول ونفركها من خارج البقعة الى داخل البقعة ثم نقوم بغسل الملابس وستزول بقعة الكلور. الخل لإزالة بقع الكلور من الملابس: نخلط كوبان من الماء على ملعقة كبيره من الخل، نحضر قطعه من القماش النظيفة ونغمرها في الماء فقط ونمسح بها بقعة الكلور من على الملابس حتى يزول أكبر قدر من الكلور من على الملابس ثم نقوم بوضع قطعة نظيفة من القماش في محلول الخل والماء ونفرك به بقعة الكلور ولا نقوم بزيادة كمية الخل حتى لا يتلف نسيج الأقمشة ثم نأتي بقطعه قماش نظيفة مبلله بالماء فقط ونغسل البقعة جيدا ونكرر هذه العملية الى ان تختفي بقعة الكلور تماما. سائل غسل الاطباق لإزالة بقع الكلور من الملابس: نخلط كوبان من الماء على ملعقة كبيره من سائل غسل الاطباق ثم نغمس قطعه نظيفة من القماش في هذا الخليط ونفرك به بقعة الكلور ونمسح من خارج البقعة الى الداخل ثم نترك هذا الخليط لمدة خمس دقائق ونغسل البقعة بالماء وتختفي البقعة تماما. ثيوسلفات الصوديوم لإزالة بقع الكلور من الملابس: نحضر كوب من الماء ونضع عليه ملعقة من ثيوسلفات الصوديوم ونخلطه جيدا ونضع هذا الخليط على بقعة الكلور ونتركه نصف ساعة حتى تمتصه الملابس ونغسل البقعة جيدا بالماء، يمكن احضار مكون ثيوسلفات الصوديوم من محلات المنظفات، ولكن انتبهي عند استخدامه لأنه يمكن ان يتسبب في تهيج للعين او الجلد. عمر شويل - جدة المكون السحري لإزالة بقع الكلور من الملابس في دقائق - ثقفني

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