شوف عروض العثيم أقوى عروض الصيف بخصومات حصرية من 20 ل 70%

عروض العثيم أقوى عروض الصيف بخصومات تصل حتى 70% على مجموعة متنوعة من المنتجات، تأتي أسواق عبدالله العثيم بالسعودية في المركز الثاني من حيث المبيعات بعد بنده، فهى تعتبر من أكبر مراكز التسوق بالمملكة التي تسعى دائما لتلبية احتياجات شريحة كبيرة من عملائها، تقدم العثيم عروض وخصومات حصرية على مجموعة متنوعة من المنتجات سواء غذائية أو غير غذائية والأدوات الإستهلاكية والمنزلية وغيرها بأسعار مخفضة لتناسب جميع الفئات، للاستفادة من التخفيضات تدعو أسواق العثيم عملائها لزيارة فروعها بجميع أنحاء المملكة أو تصفح البروشور أونلاين الخاص بالعروض الاسبوعية وشراء كل ما يلزمهم من سلع.

عروض العثيم أقوى عروض الصيف بخصومات حصرية من 20 ل 70% تسوق الآن

تقدم أسواق عبدالله العثيم بالسعودية أقوى العروض الحصرية على مجموعة متنوعة من المنتجات الأساسية الخاصة بالمنزل، وكذلك مستلزمات العناية بالشعر والبشرة وتجهيزات العرائس بالإضافة إلى منتجات العناية بالأطفال، وفيما يلي نوضح بعض من أهم هذه العروض والتخفيضات:

أقوى العروض على حفائظ الأطفال التى تزداد حركة الشراء عليها بشكل يومى، لذلك حرصت أسواق العثيم مع قدوم فصل الصيف تقديم أفضل العروض لتلبية احتياجات ربة المنزل، حفائظ بيبي جوي كبير لعدد 66 حبة بسعر 82.95 بدلاً من 90.95 ريال سعودي، بيبي جوي عملاق كبير جدا عدد 52 حبة بسعر 54.95 ريال بدلاً من 59.95 ريال سعودي، سعر حفائظ بيبي جوي العملاق وسط لعدد 68 حبة 68.95 بدلاً من 75.95 ريال سعودي، بامبرز ليلية لوزن من 10_15 كيلو وعدد 74 حبة بسعر 61.95 ريال بدلاً من 90.95 ريال سعودي، حفائظ بامبرز كبيرة جدا لعدد 56 حية بسعر 69.95 ريال بدلاً من 98.95 ريال سعودي.

أقوى العروض على اللحوم

تحتوي اللحوم على كمية كبيرة من البروتينات والفيتامينات الهامة جدًا لصحة الجسم، كما أنها تمد الجسم بالطاقة اللازمة للقيام بنشاطاته اليومية، ويمكن إعدادها بعدة طرق مختلفة وتدخل في الكثير من الوصفات الشهية والمحببة للكبار والأطفال، وهناك العديد من العروض على مجموعة متنوعة من اللحوم بأنواعها المختلفة، لحم شياة نعيمي بالعظم بسعر 33.95 ريال سعودي للكيلو، سعر كيلو لحم عجل بلدي بالعظم بسعر 39.95 ريال سعودي، لحم غنم سواكني بالعظم بسعر 54.95 ريال سعودي.