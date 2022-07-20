نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عندك زجاجات بلاستيك فارغه اوعى ترميها تعالى اقولك تعملي بيها ايه في المقال التالي

تعاني سيدات كثيره من تراكم الزجاجات الفارغة في المنزل، وعند تراكم هذه الزجاجات تصبح عبئ في المنزل ولا نستطيع التخلص منها بسهوله في هذا المقال سنعرض افكار جديدة لإعادة استخدام الزجاجات البلاستيكية الفارغة بطرق سهله وغير مكلفة يمكن للشخص ان يجربها في المنزل. تحويل الزجاجة البلاستيك الى حافظة للكتب: الادوات المستخدمة: زجاجات بلاستيك كبيره.

قطر.

لاصق قوى.

ألوان رش.

كتب. الطريقة: نقوم بقطع الزجاجات البلاستيكية الكبيرة بالعرض عن طريق القطر.

ازالة جميع الأشرطة الملصوقة على الزجاجات البلاستيك.

ثم ننظف الزجاجة جيدا ونجففها، نقوم بلصق جميع الزجاجات بجانب بعضهم عن طريق اللاصق القوى ونتركها قليلا تجف.

ونرش الزجاجات بألوان الرش ونتركها حتى تجف.

بعد ذلك نضع الكتب بشكل أسطواني داخل الزجاجات البلاستيك. تحويل الزجاجة البلاستيك الى حامل للموبايل اثناء الشحن: قص الجزء السفلى من الزجاجة ثم نقوم بثقبها ونرشها بألوان الرش ونعلقها بجانب الكهرباء ونضع التليفون بها اثناء الشحن. تحويل الزجاجة البلاستيك الى مقلمة اقلام: الادوات المستخدمة: زجاجة بلاستيك صغيرة.

غراء.

قطر.

ألوان رش.

سوسته مقاس عشرون سم. الطريقة: نقوم بقطع طرف الزجاجة عن طريق القطر.

نركب طرف سوسته في طرف زجاجة وطرف السوستة الاخر يتم لصقة على طرف الاخر للزجاجة المفصولة بالقطر ونلصقهم عن طريق الغراء.

ونترك الزجاجة حتى تجف ثم نرشها بألوان الرش ونتركها مره اخرى لتجف، ونضع بها الاقلام ونغلقها بالسوستة وتصبح مقلمة ملونة. تحويل الزجاجة البلاستيك الى حصالة نقود وعلبة لحفظ البذور: الادوات المستخدمة: زجاجه بلاستيك.

قطر.

ألوان رش. الطريقة: نفتح فتحة صغيره في الزجاجة عن طريق القطر.

نرش الزجاجة بألوان الرش.

نضع النقود عن طريق الفتحة التي قمنا بفتحها. طريقة العلبة لحفظ البذور: نقطع الجزء العلوي للزجاجة بالقطر حتى يصبح شكل مخروطي بعد قصها، ونقوم برشها بألوان الرش ونتركها تجف ثم نضع بها البذور مثل البقوليات. تحويل الزجاجة البلاستيك الى لعبة قطار للأطفال: الادوات المستخدمة: زجاجات بلاستيك.

غراء.

ألوان رش.

اشكال كرتونية.

غطاء الزجاجات البلاستيك. الطريقة: نقص الجزء السفلى للزجاجات ونضعه على جنب.

ثم نقص باقي الزجاجة على هيئة قطار يحبه الاطفال، نلصق هذه الاشكال بالغراء.

نلصق الاغطية البلاستيك بالغراء أسفل الزجاجة لتصبح على هيئة عجل للقطار، ونرش الزجاجات بألوان الرش.

ثم نلصق الاشكال الكرتونية على الزجاجات من الخارج، ويتشكل على هيئة قطار ليلعب به الاطفال. عمر شويل - جدة عندك زجاجات بلاستيك فارغه اوعى ترميها تعالى اقولك تعملي بيها ايه - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عندك زجاجات بلاستيك فارغه اوعى ترميها تعالى اقولك تعملي بيها ايه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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