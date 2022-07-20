طريقة عمل الطعمية في البيت.. تكاتها وحركاتها هتخليكي تعمليها على الفطار

انت الان تتابع خبر طريقة عمل الطعمية في البيت.. تكاتها وحركاتها هتخليكي تعمليها على الفطاروالان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر الطعمية من أشهر الاكلات المصرية التي يحب تناولها جميع المصريين، وبشكل خاص على وجبة الإفطار أو العشاء، وهي ذات مذاق رائع ومميز وشهي، وتحتوى على الكثير من المكونات الطبيعية التي توفر للجسم الحيوية والنشاط.

مقادير وصفة الطعمية

فول مدشوش منقوع في ماء دافئ لمدة ساعتين.

ثوم.

بصلة خضراء ومفرومة.

كرفس.

ثوم.

بقدونس.

شبت.

كزبرة.

اثنان بيضة.

بيكربونات الصوديوم.

زيت قلي.

سمسم.

ملح.

كزبرة ناشفة.

كمون.

طريقة عمل الطعمية في البيت للشيف أميرة شنب