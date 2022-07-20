طريقة عمل الطعمية في البيت.. تكاتها وحركاتها هتخليكي تعمليها على الفطار

انت الان تتابع خبر طريقة عمل الطعمية في البيت.. تكاتها وحركاتها هتخليكي تعمليها على الفطاروالان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تعتبر الطعمية من أشهر الاكلات المصرية التي يحب تناولها جميع المصريين، وبشكل خاص على وجبة الإفطار أو العشاء، وهي ذات مذاق رائع ومميز وشهي، وتحتوى على الكثير من المكونات الطبيعية التي توفر للجسم الحيوية والنشاط.
مقادير وصفة الطعمية
- فول مدشوش منقوع في ماء دافئ لمدة ساعتين.
- ثوم.
- بصلة خضراء ومفرومة.
- كرفس.
- ثوم.
- بقدونس.
- شبت.
- كزبرة.
- اثنان بيضة.
- بيكربونات الصوديوم.
- زيت قلي.
- سمسم.
- ملح.
- كزبرة ناشفة.
- كمون.
طريقة عمل الطعمية في البيت للشيف أميرة شنب
- قومي بفرم الفوم المدشوش في الكبة مع كلاً من البصل والكرافس والثوم والخضرة والكمون، وذلك حتي تصبح عجينة متجانسة.
- وضعي البيض واستمري في المزج حتى يصبح القوام ناعم، وضيفي لها بيكربونات وقلبيها بشكل جيد.
- ثم ضعي العجينة في الثلاجة لمدة ساعة على الاقل، وضيفي لها السمسم والكزبرة والكمون
- وأخيراً سخني طاسة بها زيت غزير وشكلي الأقراص الخاصة بالطعمية بالشكل المناسب، وضعيها في السمسم والتوابل، واقليها في زيت ساخن، وعندما يصبح لونها ذهبي اخرجيها في طبق التقديم ساخنة.