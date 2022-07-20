انت الان تتابع خبر أدعية مستحبة في رأس السنة الهجرية 1444.. اللهم إني اسألك رزقاً طيباً رددوه والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يستقبل جميع المسلمين رأس السنة الهجرية 1444 بالكثير من السنن المميزة ومنها الدعاء الكثير، وذلك لفتح صفحة جديدة في حياتهم، وهي سنة عن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم عند بداية السنة الهجرية الجديدة، وتوجد أدعية كثيرة مستحبة في رأس السنة الهجرية الجديدة.

أدعية مستحبة في رأس السنة الهجرية 1444 لجميع المسلمين

وأكد الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى الأسبق في الأزهر، أنه لا يوجد دعاء مخصص في رأس السنة الهجرية 1444، ولكن لابد أن يكرر المسلم دعاء “اللهم إني أرفع يدي في مستهل عام جديد من حياتي ومن عمري، اللهم يا رب كما هديتني للإسلام لا تنزعه مني ولا تصرفني عنه”.

وتكرر دعاء آخر لطرد الشيطان هو “اللهم أعوذ بك من شر الشّيطان الرجيم، ومن شتات الأمر وضياع الرأي ووسوسة الصدر، اللهم يا مقلب القلوب ثبّت قلبي على دينك، اللهم ثبّت قلبي على طاعتك”.

وعاء لتفويض أمره إلى الله وقال “اللهم أنت ربي فوضت أمري إليك فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، اللهم في سنتي الجديدة علّمني ما ينفعني وانفعني بما علّمتني وذكرني ما نسيت وزدني علما وعملا يا كريم، اللهم أنّي أسألك علما نافعا وعملا متقبّلا ورزقا طيباً”.

ودعاء آخر “اللهم لك الحمد على ما مننت علينا بنا، ولك الحمد على ما رزقتنا، ولك الحمد حتّى يبلغ الحمد منتهاه، وأن يقول نسألك اللهم أن تغفر لنا ذنوب عام مضى، وأن تعيننا على طاعتك وحسن عبادتك، اللهم اجعلنا في هذا العام من العابدين الذاكرين لك الشاكرين، القائمين لك في الليل والنهار، اللهمّ اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرّحيم، اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا، واجعل الّذكر والعبادة راحة لنا”.