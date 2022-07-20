بدون نقع ولا مجهود.. كوب واحد من الخل سيخلصك نهائيا من دهون حامل البوتاجاز

تنظيف حامل البوتاجاز من أصعب المهام التي تواجه ربة المنزل وتصبح مهمة تنظيفها لسيت سهله بعدما تراكمت الدهون عليها في هذا المقال سنعرض مكون موجود في مطبخك سيخلصك نهائيا من دهون حامل البوتاجاز التي تراكمت عليه لمدة سنوات عليك فقط اتباع الخطوات التالية:

الخل لتنظيف حامل البوتاجاز:

نضع حامل البوتاجاز في حوض المطبخ او وعاء كبير به ماء ساخن جدا حتى يتم تغطية الحامل بالماء الساخن ونتركه لمدة ساعة الا ربع في الماء حتى تذوب الدهون ويسهل تنظيفه.

نحضر وعاء ملئ بالماء المغلي ونضع به صابون غسيل الاطباق وكميه من الخل وملح الليمون ثم نضع فيه حوامل البوتاجاز ونتركه في هذا الخليط لمدة نصف ساعة.

ثم نخرجه ونقوم بفركه بسلك غسيل الاطباق ونضع عليها القليل من صابون غسيل الاطباق اثناء غسلها ثم نشطفه بالماء الجاري سيصبح نظيف تماما وبدون أي دهون.

اثناء تنظيف حامل البوتاجاز عليك ارتداء قفازات للحفاظ على يديك.

صودا الخبز لتنظيف حامل البوتاجاز:

نضع حامل البوتاجاز على كيس بلاستيك ثم نقوم برشه بكميه كبيره من صودا الخبز ونتركها لمدة خمس دقائق.

ثم نضيف كوب من الخل على جميع حوامل البوتاجاز ونتركه وسنرى ذوبان الدهون.

نترك الحامل في هذا الخليط من الليل حتى الصباح حتى نتخلص من جميع الدهون نهائيا.

ثم نحضر قطعه من القماش المبللة بالماء الساخن ونمسح بها الحامل ستختفي جميع الدهون ويصبح نظيفا.

البيكنج بودر لتنظيف حامل البوتاجاز:

نغسل حامل البوتاجاز تحت الماء الجاري وننظفها ببعض من غسيل الاطباق ونتركها جانبا على كيس بلاستيك.

نحضر وعاء صغير نضع به اثنان كيس من البيكنج بودر وقليل من الخل ونقلبهم جيدا حتى يصبح عجين.

نضع هذا العجين على حوامل البوتاجاز ونتركه لمدة خمسة عشر دقيقه حتى تتفاعل هذه الخلطة مع الدهون.

ثم نحضر سلك غسيل الاطباق ونفرك به الحامل تحت الماء الجاري وستزول جميع الدهون وتصبح جديده.

طريقة تجنب تراكم الدهون على حوامل البوتاجاز:

نقوم برش الخل الابيض على حوامل البوتاجاز في نهاية اليوم، ونتركه لمدة عشر دقائق ثم نقوم بمسحه بقطعه من القماش او شطفها تحت الماء الجاري افعليها يوميا ولن تتراكم عليهم الدهون مره اخرى.