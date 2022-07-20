انت الان تتابع خبر حكم الصلاة في السيارة.. دار الإفتاء بتريح قلوب المسلمين بردها والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يبحث كل المسلمين عن حكم الصلاة في السيارة، وذلك لأن الكثيرين يضطرون للصلاة في السيارة أثناء السفر لأنهم يريدون عدم تفويت أي فرض، ومثلاً عندما أذان المغرب بدون أداء صلاة العصر فيريدون معرفة إجابة هذا السؤال، لأنه من الأشياء الهامة.

حكم الصلاة في السيارة دار الإفتاء توضحة

وردت دار الإفتاء المصرية من خلال البوابة الرسمية لها عن حكم الصلاة في السيارة، وقالت أنه يجوز للمسافر في وسائل المواصلات سواء سيارة أو طائرة أو قطار وغيرها، ويصلى صلاة النافلة حيث توجهت به وعلى هيئته التي هو عليها، وذلك لما جاء بقول الله تعالى “ولله الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّه”

واعلنت دار الإفتاء في فتواها أن جمهور العلماء أجزموا أنه عمم هذا في كل سفر، وذلك خلفاً إلى الإمام مالك الذي اشترط كون السفر تقصر فيه الصلاة، وأما عن صلاة الفريضة فيجوز له هذا إلا بعذر، وهذا مثل الخوف على النفس أو المال من هدو أو سبع، أو خوف الانقطاع عن الرفقة أو التأذي بالمطر والوحل، وأيضاً عدم القدرة على النزول من وسيلة المواصلات للصلاة المقرر مع فوات وقتها إذا لم يصلى المكلف فيها.