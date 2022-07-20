انت الان تتابع خبر التضامن تعلن عن توفير فرص عمل في مختلف المجالات بمرتبات مجزية : التقديم من هنا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يقدم موقع “دوت الخليج” مجموعة من فرص العمل في مختلف التخصصات التي يوفرها موقع فرصنا التابع لوزارة التضامن الاجتماعي والتي سوف نستعرضها فيما يلي:

مهندس كهرباء

اسم الشركة بامب سيرف

مقر العمل الدقى – الجيزة

العمالة المطلوبة 2

مستوي الخبرة مدير / مشرف

سنين الخبرة 3 سنوات خبرة على الأقل

الجنس المطلوب لا يشترط

اللغة الانجليزية جيد

السن المطلوب 0 – 0 سنة

الحاسب الآلي جيد

المؤهل المطلوب مؤهل عالي ( كلية الهندسة )

مايكروسوفت أوفيس جيد

متابعة محطات طلمبات المياه بانواعها بكافة مواقع عمل الشركة

اعمال تركيب اللوحات واجهزة التشغيل والحماية للمحركات الكهربائية للطلمبات STAR DELTA DOL SOFT DRIVE

ادارة مواقع العمل الكتروميكانيك

مساعدة المكتب الفني والادارة بالبيانات الفنية للعمل

ادارة ورش الشركة

محامية