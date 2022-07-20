انت الان تتابع خبر التضامن تعلن عن توفير فرص عمل في مختلف المجالات بمرتبات مجزية : التقديم من هنا والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يقدم موقع “دوت الخليج” مجموعة من فرص العمل في مختلف التخصصات التي يوفرها موقع فرصنا التابع لوزارة التضامن الاجتماعي والتي سوف نستعرضها فيما يلي:
مهندس كهرباء
اسم الشركة بامب سيرف
مقر العمل الدقى – الجيزة
العمالة المطلوبة 2
مستوي الخبرة مدير / مشرف
سنين الخبرة 3 سنوات خبرة على الأقل
الجنس المطلوب لا يشترط
اللغة الانجليزية جيد
السن المطلوب 0 – 0 سنة
الحاسب الآلي جيد
المؤهل المطلوب مؤهل عالي ( كلية الهندسة )
مايكروسوفت أوفيس جيد
متابعة محطات طلمبات المياه بانواعها بكافة مواقع عمل الشركة
اعمال تركيب اللوحات واجهزة التشغيل والحماية للمحركات الكهربائية للطلمبات STAR DELTA DOL SOFT DRIVE
ادارة مواقع العمل الكتروميكانيك
مساعدة المكتب الفني والادارة بالبيانات الفنية للعمل
ادارة ورش الشركة
محامية
اسم الشركة بامب سيرف
مقر العمل الدقى – الجيزة
العمالة المطلوبة 2
مستوي الخبرة خبرة متوسطة
سنين الخبرة سنتان خبرة على الأقل
الجنس المطلوب لا يشترط
اللغة الانجليزية أساسيات
السن المطلوب 0 – 0 سنة
الحاسب الآلي أساسيات
المؤهل المطلوب مؤهل عالي ( كلية الحقوق – القانون المصري )
مايكروسوفت أوفيس أساسيات
الادارة القانونية لشركة الكتروميكانيك
الضرائب – التأمينات – تراخيص السيارات – الشئون القانونية