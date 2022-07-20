نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم وتوفير كبير من 20 يوليو حتى 26 يوليو واغتنم الفرصة othaim markets في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من المواطنين السعوديين عن عروض العثيم بعد طرحه عروض التسوق على كافة المنتجات سواء كانت الغذائية، أو الأجهزة وغيرها، كما أيضًا قام بتقديم عروض مميزة خلال شهر يونيو وهو إمكانية استرجاع ٥٠% من قيمة المشتريات، لذلك من خلال مضمون مقال اليوم سوف نقوم بتوضيح كافة العروض المقدمة من أسواق السعودية عبدالله العثيم خلال هذا الشهر.

عروض العثيم

يتابع المواطنين السعوديين وجميع المقيمين في المملكة العروض التي تقدمها أسواق العثيم باستمرار، فضلًا عن تميز تلك العروض التي لا تفوت أطلاقًا يرغبون بالاستفادة من الهدايا المقدمة للزبائن، وأيضاً توفير مادي كبير يصل إلى 50% في بعض السلع الأساسية التي لا غنى عنها في كل منزل، ومن أهم العروض المقدمة خلال هذا الشهر والأسعار الفريدة ما يلي:

عروض العثيم السعودية

العروض الغذائية الخاصة بقسم اللحوم

عرض كيلو من لحم العجل صافي دون عظم بمقدار 56.95 ريال، بينما الكيلو من لحم العجل بعظم 45.95 ريال، وعرض كيلو لحم حاشي بدون عظم 37.95 ريال.

العروض الغذائية الخاصة بأنواع الجبنات والمعلبات

كيلو من داري جبن بيضاء 14.95 ريال، وكيلو من فيتا جبن بالزيتون 16.95 ريال، بينما كيلو من زبدة ماريتا خالية الملح 10.50 ريال، وعلبة لبنة هنغاري كاملة الدسم 57.75 ريال، علبة جرين لاند 30.95 ريال، وكيلو مرتديلا النعمة بقري سادة 24.95 ريال، علبة زبدة نادك دون ملح 19.95 ريال، عرض عبوتين من كريمة طبخ المراعي 250جم بمبلغ 11.95 ريال.

عروض الأجهزة الكهربائية

عرض قدر ضغط السيف الكهربائية 8 لتر بمبلغ 269 ريال، خلاط كينود مع مطحنة بمبلغ 135 ريال، وعرض صانع طعام كينوود كامل بمبلغ 269 ريال، طباخة أرز كيون 1.8 لتر بمبلغ 110 ريال، وعروض مروحة كليك أون صندوق بمبلغ 65 ريال، وسعر مكيف صحراوي دوتس 299 ريال، عرض ميكرويف كليك أون 20 لتر بمبلغ 259 ريال، مكواه بانيكس جاف 35 ريال.

في ختام مقال عروض العثيم، قدمنا لكم من خلال مقال اليوم بعض العروض على المنتجات الغذائية، وكذلك اللحوم، وأيضًا العروض على الأجهزة الكهربائية التي قدمتها أسواق عبدالله العثيم خلال هذا الشهر، عليك بمراجعة المقال لمعرفة العروض المقدمة.