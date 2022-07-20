نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف سعر Huawei Nova 9 من STC السعودية بالتقسيط أو كاش وخصم ٢٧% في المقال التالي
يستطيع أي مواطن أو مقيم بالسعودية شراء جوال Huawei Nova 9 4G من شركة STC السعودية، وحققت هواتف شركة هواوي الصينية خلال الأعوام الماضية شهرة كبيرة في السعودية والخليج العربي، ويرجع الفضل في ذلك إلى متانة وجودة تصنيع هذه الجوالات، كما تتميز بسعرها المناسب لجميع الطبقات الاجتماعية، كما حققت هواتف نوفا نسبة مبيعات كبيرة في منطقة الشرق الأوسط، وهاتف هواوي نوفا ٩ يدعم تشغيل شبكة الجيل الرابع، كما يدعم تركيب شريحتي اتصال من نوع Nano Sim، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على سعر Huawei Nova 9 الذي يدعم شبكة 4G.
سعر Huawei Nova 9 من STC السعودية
سوف نتعرف معكم على سعر هواوي نوفا 9 فور جي من شركة STC وقيمة الخصم على الجوال وهى كما يلي:-
- سعر هواوي نوفا 9 فور جي من STC قبل الخصم ١٨٩٩ ريال سعودي.
- سعر جوال Huawei Nova 9 بعد الخصم ١٣٧٩ ريال سعودي، حيث تبلغ نسبة الخصم ٢٧%.
- السعر شامل ١٥% ضريبة القيمة المضافة.
- يستطيع العميل شراء الهاتف بالقسط أو كاش.
- يتم توصيل الجوال إلى جميع المناطق بالمملكة العربية السعودية بالمجان.
مواصفات هواوي نوفا 9 فور جي
يحتوي هاتف Huawei Nova 9 4G على مواصفات رائعة تنافس جميع الهواتف الذكية الموجودة بالأسواق العالمية وهى كما يأتي:-
- الهاتف يدعم تركيب عدد ٢ شريحة اتصال من نوع Nano SIM، كما يدعم الاتصال قريب المدي من خلال تقنية NFC.
- يبلغ وزن الجوال ١٧٥ جرام، كما يدعم تشغيل شبكات الجيل الرابع 4G.
- يأتي الهاتف بشاشة من نوع OLED، كما تبلغ مساحة الشاشة ٦.٥٧ بوصة منحنية من الجوانب بجودة FHD.
- يدعم الجوال أبعاد العرض الجديد ١٩.٥:٩، كما يبلغ معدل تحديث الشاشة ١٢٠ هرتز.
- تبلغ سعة الذاكرة الداخلية الصلبة للهاتف ١٢٨ جيجا بايت، ومساحة الذاكرة العشوائية ٨ جيجا بايت.
- الكاميرا الخلفية للجوال رباعية، تبلغ دقة الكاميرا الأولى ٥٠ ميجا بكسل وهى الكاميرا الأساسية.
- الكاميرا الأمامية للجوال تبلغ دقتها ٣٢ ميجا بكسل.
برامج الأقساط الشهرية على الهواتف الذكية من STC السعودية
سوف نتعرف مع حضراتكم على برامج التقسيط الشهرية على الجوالات الذكية وهى كما يلي:-
- برنامج ٢٥ قيمة القسط الشهري ٢٨.٧٥ ريال سعودي ومدة القسط ١٢ شهر أو ١٨ شهر أو ٢٤ شهر.
- برنامج ٥٠ قيمة القسط الشهري ٥٧.٥ ريال سعودي ومدة القسط ١٢ شهر أو ١٨ شهر أو ٢٤ شهر.
- البرنامج ٧٥ قيمة القسط الشهري ٨٦.٢٥ ريال سعودي ومدة القسط ١٢ شهر أو ١٨ شهر أو ٢٤ شهر.
- برنامج ١٠٠ قيمة الدفعة الشهرية ١١٥ ريال سعودي لمدة ١٢ شهر أو ١٨ شهر أو ٢٤ شهر.
- برنامج ١٢٥ قيمة الدفعة الشهرية ١٤٣.٧٥ ريال سعودي، ومدة القسط الشهري ١٢ شهر أو ١٨ شهر أو ٢٤ شهر.
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