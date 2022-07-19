افضل من الجاهز.. طريقة عمل الصابون السائل بحرفية وجودة عالية مثل الشركات بكمية كبيرة 70 كيلو في دقائق

طريقة عمل الصابون السائل بجودة عالية وحرفية ، يبحث الكثير من السيدات عن أفضل طريقة عمل الصابون السائل بجودة عالية وحرفية حيث يستهلك الصابون جزء كبير من ميزانية المنزل، كما انتشرت في الآونة الأخيرة أساليب الغش فقد تقوم ربة المنزل بشراء أغلى نوع من الصابون وتجده غير جيد بل بالعكس يضر بيدها ولا ينظف جيدا، لذا تم الاتجاه إلى تصنيعه داخل المنزل وكذلك فهو فرصة جيدة أيضاً للربح من خلال تصنيع الصابون وتوزيعه على المستهلكين، فيمكن استخدام صناعة الصابون السائل كمشروع منزلي، لذا سنقدم لكم طريقة عمل الصابون السائل بجودة عالية وحرفية.

طريقة عمل الصابون السائل بجودة عالية وحرفية

بعد انتشار الغش وقلة جودة الصابون الذي يعمل على إصابة اليد ببعض الأمراض الذي يستغرق شفاءها الكثير من الوقت، لذا تم الاتجاه إلى تصنيع الصابون السائل في المنزل، و سنحتاج إلى بعض المكونات منها:

نصف لتر من مادة تايلوز.

لتر ونصف من مادة التكسالون.

كمية من ملح الصوديوم.

كمية جيدة من الصودا السائلة.

زجاجات فارغة لتعبئة الصابون.

ربع كوب من مادة السلفونيك.

نوع من المعطر المفضل.

جوانتى وكمامة.

طريقة التحضير:

لا تستغرق هذه الوصفة الكثير من الوقت، لكن قبل البدء في اتباع الخطوات عليك ارتداء الكمامة حتى لا تتأثر التنفس أثناء خلط المكونات معا، وكذلك الحرص على ارتداء الجوانتي البلاستيكي، كما يجب الحرص على اتباع الخطوات وأن تكون الكميات متوازية، فمثلا عند تقليل الكمية أو مضاعفتها لابد من تقليل أو مضاعفة جميع المكونات حتى تحصل على نتيجة جيدة: