شوف عروض العثيم الأسبوعية خصم من 20 وحتي 65% على كافة المنتجات والأجهزة الكهربائية

في الفترة الأخيرة زادت عروض وخصومات عيد الاضحى من أسواق العثيم والتي بدأت منذ يوم 3 من شهر يوليو وحتى يوم 15 من يوليو الحال، وهذه العروض تشمل جميع السلع التي تتواجد في الفروع المختلفة من متاجر العثيم الشهيرة في المملكة العربية السعودية و في مصر في العديد من البلاد الأخرى، وقد يهتم الكثير من العملاء عن البحث لمعرفة كل ماهو جديد، ومن خلال متابعة السطور القادمة سوف نتعرف على بعض العروض التي تقدمها اسواق العثيم.

عروض العثيم في مصر حتى 15 يوليو 2022

وتكون هذه العروض مقدمة من أسواق العثيم لجميع العملاء وحتى نفاذ الكمية في جميع المتاجر المتعددة، والتي تشمل العديد من السلع المختلفة، ومن أهم العروض والخصومات هي كالاتي:

توجد عروض على كباب حلة بقري وزن بسعر 159.95 بدلًا من 184.95.

كما أن سعر بط العابد طازج بالوزن سعر 48.95 بدلًا من 55.95.

ووصل ايضا سعر جبنة رومي معتق 250 جرام بسعر 27.95 وهذا الشعر يكون بدلًا 33.95.

كما أنه من ضمن العروض الموجودة في أسواق العثيم هي روتانا زبدة نيوزلاند وزن بسعر 139.95 بدلًا من 169.95.

حيث أنه من ضمن العروض هي الرنجة سوبر بسعر 49.95 بدلًا من 59.95.

زيتون اسباني وزن بسعر 24.95 بدلًا من 29.95.

زيتون اسباني وزن بسعر 24.95 بدلًا من 29.95. كما أنه ونجد عروض متعددة على أسعار جمبري مقشر 400 جرام بسعر 57.95 بدلًا من كل 62.95.

خصومات العثيم الأسبوعية