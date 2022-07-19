نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الأسبوعية خصم من 20 وحتي 65% على كافة المنتجات والأجهزة الكهربائية في المقال التالي
في الفترة الأخيرة زادت عروض وخصومات عيد الاضحى من أسواق العثيم والتي بدأت منذ يوم 3 من شهر يوليو وحتى يوم 15 من يوليو الحال، وهذه العروض تشمل جميع السلع التي تتواجد في الفروع المختلفة من متاجر العثيم الشهيرة في المملكة العربية السعودية و في مصر في العديد من البلاد الأخرى، وقد يهتم الكثير من العملاء عن البحث لمعرفة كل ماهو جديد، ومن خلال متابعة السطور القادمة سوف نتعرف على بعض العروض التي تقدمها اسواق العثيم.
عروض العثيم في مصر حتى 15 يوليو 2022
وتكون هذه العروض مقدمة من أسواق العثيم لجميع العملاء وحتى نفاذ الكمية في جميع المتاجر المتعددة، والتي تشمل العديد من السلع المختلفة، ومن أهم العروض والخصومات هي كالاتي:
- توجد عروض على كباب حلة بقري وزن بسعر 159.95 بدلًا من 184.95.
- كما أن سعر بط العابد طازج بالوزن سعر 48.95 بدلًا من 55.95.
- ووصل ايضا سعر جبنة رومي معتق 250 جرام بسعر 27.95 وهذا الشعر يكون بدلًا 33.95.
- كما أنه من ضمن العروض الموجودة في أسواق العثيم هي روتانا زبدة نيوزلاند وزن بسعر 139.95 بدلًا من 169.95.
- حيث أنه من ضمن العروض هي الرنجة سوبر بسعر 49.95 بدلًا من 59.95.
زيتون اسباني وزن بسعر 24.95 بدلًا من 29.95.
- كما أنه ونجد عروض متعددة على أسعار جمبري مقشر 400 جرام بسعر 57.95 بدلًا من كل 62.95.
خصومات العثيم الأسبوعية
- شتورا ممبا ارز ولحمة 500جرام بسعر 41.95 بدلًا من 54.95.
- حيث وصل سعر اطياب سجق شرقي 900 جرام بسعر 84.95 بدلًا من 104.95.
- بالهنا لبن حليب 450 جرام بسعر 5.75 بدلًا من 7.95.
- جبنة دومتي بلس 500 جرام بسعر 18.95 بدلًا من 21.95.
- كما كان من ضمن العروض في أسواق العثيم هي العروض على جبنة باندا موتزاريل مبشور 300 جرام بسعر 36.95 بدلًا من 43.95.
- كما أنه تضمنت العروض الزهار رفاق مدور 400 مدور بسعر 14.95 ريال سعودي
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