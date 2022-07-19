شوف عروض بنده أحلى الصيف على الهواتف والأجهزة المختلفة بخصومات جبارة لا تفوتها Panda

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عروض بنده تقدم أحلى عروض الصيف على مختلف الأجهزة المميزة بخصومات مذهلة. لذلك يمكنكم الاستمتاع بأقوى العروض الصيفية في متاجر هايبر بنده على أحدث الهواتف الذكية ماركة أوبو ولينوفو وسامسونج وغيرها الكثير من الماركات المختلفة. كما نقدم لكم أفضل الأكسسوارت المختلفة بماركاتها العالمية مثل الشواحن المتنقلة وكذلك الأجهزة الكهربائية المميزة. عروض بنده أحلى عروض الصيف على الهواتف الذكية بخصومات جبارة خصم 279 ريال على هاتف سامسونج جالاكسي أي 536، بشاشة مقاسها 6.5 بوصة، ويعمل بمعالج أوكتا كور. كما يحتوى على رامات بسعة 8 جيجا بايت، وذاكرة داخلية سعتها 64 جيجا بايت. بسعر 1420 ريال بدلاً من 1599 ريال سعودي.



متوفر هاتف أوبو أي 16، بشاشة مساحتها 6.55 بوصة، ورامات سعتها 4 جيجا بايت، وذاكرة داخلية مساحتها 64 جيجا بايت. كما أنه مزود بكاميرا أمامية بدقة 5 ميجا بيكسل، وأخرى خلفية بدقة 13 ميجا بيكسل. بسعر 599 ريال بدلاً من 679 ريال سعودي. LULU Hyper Offers على الأجهزة الكهربائية خصم 250 ريال على قلاية بدون زيت بالسون، سعة القلاية 5 لتر بسعر 299 ريال بدلاً من 549 ريال سعودي. تخفيضات هايبر بنده على اكسسوارات الهواتف الذكية متوفر قرض تخزين توشيبا، سعر القرص مساحة 1 تيرا بايت 179 ريال بدلاً من 229 ريال سعودي.

كما يتوفر أيضاً قرص سعة 2 تيرا بايت، بسعر 259 ريال بدلاً من 328 ريال سعودي.

احصل على خصم 100 ريال على سامسونج جالاكسي تاب أي 8، بشاشة سعتها 10.5 بوصة. كما أن سعة الرام 3 جيجا بايت، والذاكرة الداخلية سعتها 32 جيجا بايت. بسعر 949 ريال بدلاً من 1049 ريال سعودي. عمر شويل - جدة عروض بنده أحلى الصيف على الهواتف والأجهزة المختلفة بخصومات جبارة لا تفوتها Panda - ثقفني

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