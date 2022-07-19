شوف عروض بنده السعودية اليوم على الأجهزة المنزلية تصل إلى 60% في جميع الفروع

بنده أحد شركات بيع السلع الغذائية وكل ما يحتاج له المنزل من متطلبات كما توفر الأجهزة الكهربائية وكل ما يساعد سيدة المنزل ويسهل حياتها ويوفر بنده توصيل للمنازل كما إنه يساعد ربة المنزل والمرأة العاملة في إعداد الطعام في وقت قياسي وذلك عن طريق توفير أطعمة جاهزة الطهو مباشرة دون الحاجة إلى بذل مجهود فالدجاج مقطع ونظيف وكذلك اللحوم لن تحتاج إلا أن تغسل بالماء وتطهى مباشرة.

عروض بنده السعودية

تتوافر في فروع بنده المتعددة أجهزة مطبخ جديدة ومميزة منها:

مفرومة وعجان وخلاط كرس Krus Mixer Blender.

ماركة ميانتا Mienta توفر قطاعة بصل ،ملوخية،مضرب بيض وعصارة فواكه.

بوتاجاز مسطح استلس يونيون أير.

حيث أن صانعة قهوة تركى من Sinbo سينبو.

فرن كهربائي من الترا Ultra.

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ومن ضمن العروض المميزة في أسواق بنده هي العروض التالية:

توفر بنده اليوم 14/7/2022 الموافق 15 ذي الحجة 1443 عرض 10،20،15 ريال على العديد من السلع منها: