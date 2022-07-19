مدى مصداقية مسابقة الحلم| وخطوات بسيطة تساعدك على تحقيق حلمك 150000$

في ظل الشهرة الواسعة التي اكتسبتها طيلة السنوات الماضية والأخيرة، يبحث الآلاف من جميع أنحاء الوطن العربي، للاشتراك في مسابقة الحلم، من أجل دخول السحب المستمر، أملاً في الفوز بإحدى جوائزها القيمة من بين مجموع 3.5 مليون دولار أمريكي، في الوقت الذي يبحث فيه آخرون عن مدى مصداقية مسابقة الحلم، وحقيقة ما يتم تداوله عنها، وهل يُمكن للمشترك من الفوز بعامل الحظ فور استيفائه خطوات وضوابط المشاركة الأساسية، وما هي طرق الاشتراك السريعة لدخول السحوبات المقبلة، وأولها سحب الـ 150 ألف دولار أمريكي.

مدى مصداقية مسابقة الحلم

أما عن مدى مصداقية مسابقة الحلم، فهي مسابقة حقيقية انطلقت قبل 15 عامًا من الآن، تنظمها قناة إم بي سي الفضائية، تتمتع بمصداقية حقيقية، من خلال الاختيار العشوائي بنظام القرعة أمام الجميع على الهواء مباشرةً، لاختيار اسم فائز جديد، ويتم على الفور الاتصال الهاتفي به لتهنئته، ومن ثم عمل حوار مصور معه، ثم تسليمه جائزته، ويشترك فيها الآلاف سنويًا من جميع الدول بلا استثناء، وبالتالي يتطلب الأمر استيفاء خطوات المشاركة فقط، من أجل اتمام دخول السحب بنجاح، كما يتطلب الأمر الإجابة الصحيحة على أسئلة المسابقة.

طرق الاشتراك

أما عن طرق الاشتراك، فهي كما كانت في السابق، سواء عبر خدمة الاتصال الهاتفي على رقم بلدك ثم الإجابة على أسئلة المسابقة، أو من خلال إرسال الرسائل النصية التي تحتوي على كملة حلم من رقم جوالك أيضًا إلى المسابقة من رقم بلدك وفق شركة المحمول التي تتبعها، أو من خلال الاتصال على الرقم الدولي الموحد، ومن ثم الإجابة أيضًا بشكل صحيح على أسئلة المسابقة، حتى يتم اعتمادنك من بين من يشملهم السحب الجديد القادم من المسابقة، ومن ثم الاستعداد لحلقة السحب ووضع هاتفك في مكان ذي شبكة جيدة في حالة الاتصال بك يكون جاهزًا.

أما الطريقة الأكثر شيوعًا مؤخرًا للمشاركة في مسابقة الحلم، فتكون من خلال تطبيق حلم للهواتف الذكية.