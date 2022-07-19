نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الاثنين خصم من 20 وحتي 70 % أقوى عروض السعودية في المقال التالي
تتألق في هذه الفترة عروض العثيم السعودية بشكل كبير، الأمر الذي جعل الإقبال على أسواق العثيم السعودية يتزايد بشكل كبير، وتشمل تخفيضات العثيم كافة السلع والمنتجات المتوفرة داخل أسواقها، لذا يبحث العملاء عن مواعيد هذه التخفيضات بشكل مستمر، وذلك حتى يتسنى للعملاء الاستفادة من هذه العروض المميزة داخل أسواق العثيم بالمملكة.
عروض العثيم السعودية
تعد شركة العثيم من أقوى الشركات العاملة بالسعودية، والتي تمتلك عدد كبير من الفروع تغطي من خلالهم كافة احتياجات العملاء، ومن أهم العروض التي تحرص العثيم على توفيرها ما يلي:
- تخفيضات مجلة العثيم السعودية على الفراولة المجمدة من النوع السنبلة مقدار 800 جرام بسعر 9.95 ريال سعودي بدلًا من 14.95 ريال سعودي.
- اشتري من أسواق العثيم السعودية مقدار 400 جرام من أصابع الدجاج الحار أو العادى من نوع أمريكانا بسعر 13.25 ريال سعودي بدلًا من 17.95 ريال سعودي.
- تخفيضات مجلة العثيم السعودية على ستربس الدجاج الحار من نوع أمريكانا مقدار 750 جرام بسعر 30.95 ريال سعودي بدلًا من 40.95 ريال سعودي.
- احصل على مقدار 450 جرام من الجبن بريزيدن موزاريلا يكون سعرها 27.95 ريال سعودي بدلًا من 31.95 ريال سعودي من العثيم السعودية.
خصومات هايبر العثيم السعودية
لا تفوت عروض العثيم بالمملكة في جميع الفروع على كافة السلع والمنتجات، والتي تتميز بجودتها العالية إلى يبحث عنها جميع العملاء، ومنها ما يلي:
- خصومات العثيم على مقدار 10 قطع من البرجر الجامبو البقر من نوع أمريكانا بسعر 21.95 ريال سعودي بدلًا من 31.50 ريال سعودي.
- تنزيلات أسواق العثيم السعودية على البسلة الخضراء من أمريكانا مقدار 450 جرام بسعر 6.95 ريال سعودي بدلًا من 8.95 ريال سعودي.
- خصومات أسواق العثيم السعودية على الخضار المشكل مقدار 450 جرام بسعر 6.25 ريال سعودي بدلًا من 8.95 ريال سعودي.
- لا تفوت فرصة شراء مقدار 114 جرام من الزيتون الحار بسعر 10.25 ريال سعودي بدلًا من 11.95 ريال سعودي من أسواق العثيم السعودية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض العثيم الاثنين خصم من 20 وحتي 70 % أقوى عروض السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.