شوف عروض العثيم الاثنين خصم من 20 وحتي 70 % أقوى عروض السعودية

تتألق في هذه الفترة عروض العثيم السعودية بشكل كبير، الأمر الذي جعل الإقبال على أسواق العثيم السعودية يتزايد بشكل كبير، وتشمل تخفيضات العثيم كافة السلع والمنتجات المتوفرة داخل أسواقها، لذا يبحث العملاء عن مواعيد هذه التخفيضات بشكل مستمر، وذلك حتى يتسنى للعملاء الاستفادة من هذه العروض المميزة داخل أسواق العثيم بالمملكة.

عروض العثيم السعودية

تعد شركة العثيم من أقوى الشركات العاملة بالسعودية، والتي تمتلك عدد كبير من الفروع تغطي من خلالهم كافة احتياجات العملاء، ومن أهم العروض التي تحرص العثيم على توفيرها ما يلي:

تخفيضات مجلة العثيم السعودية على الفراولة المجمدة من النوع السنبلة مقدار 800 جرام بسعر 9.95 ريال سعودي بدلًا من 14.95 ريال سعودي.

اشتري من أسواق العثيم السعودية مقدار 400 جرام من أصابع الدجاج الحار أو العادى من نوع أمريكانا بسعر 13.25 ريال سعودي بدلًا من 17.95 ريال سعودي.

تخفيضات مجلة العثيم السعودية على ستربس الدجاج الحار من نوع أمريكانا مقدار 750 جرام بسعر 30.95 ريال سعودي بدلًا من 40.95 ريال سعودي.

احصل على مقدار 450 جرام من الجبن بريزيدن موزاريلا يكون سعرها 27.95 ريال سعودي بدلًا من 31.95 ريال سعودي من العثيم السعودية.

خصومات هايبر العثيم السعودية

لا تفوت عروض العثيم بالمملكة في جميع الفروع على كافة السلع والمنتجات، والتي تتميز بجودتها العالية إلى يبحث عنها جميع العملاء، ومنها ما يلي: