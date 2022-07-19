شوف خصومات بنده اليومية 50% خصم يبداء من الان وحتى نفاذ الكمية اغتنم الفرصة

خصومات بنده اليومية، تعتبر المملكة العربية السعودية هي المقر الأساسي الذي يخص شركة بنده، حيث أنها تعد من إحدى السلاسل المتخصصة في متاجر البيع من خلال التجزئة الأساسية بالشرق الأوسط، وكذلك تكون من ضمن السلاسل المتخصصة في متاجر التجزئة الكبيرة بالمملكة، وهذا يكون في ظل تواجد العديد من المتاجر التي تم وصول عدد إلى مائتي متجر في الكثير من المدن وهم أربعة وأربعون مدينة، وأيضًا تقوم شركة بنده بتشغيل نحو فرعين يتم تخصصهم في المتاجر وهم، السوبر ماركت والهايبر ماركت.

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يكون سوق بنده من ضمن الأسواق التي تشغيل العديد من المراكز التي تختص بالتوزيعات الأساسية في المملكة العربية السعودية وهذا يكون مع توافر العديد من الشحنات التي تم وصول عددهم إلى حوالي ستمائة شاحنة، وذلك يكون من خلال توصيل الكثير من المنتجات الغذائية والغير غذائية للمتاجر وعددهم نحو سبعون ألف منتج غذائي وغير غذائية، وأيضًا يقوم العديد من الزبائن بزيارة الهايبر كل سنة التي وصل عددهم حوالي مائة وعشرون مليون عميل.

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عروض بنده اليوم مكرونة من النوع قودي مقدار 250 جرام عدد 3 حبات يكون سعرها 10 بدلًا من 17.85 ريال سعودي. تنزيلات بنده الأسبوعية محلي من النوع ستيفانا مقدار 100 * 2.5 جرام يكون بسعر 20 بدلًا من 29.95 ريال سعودي. تخفيضات بنده الشهرية 6 حبات من الطحين الكويتي الفاخر مقدار كيلو جرام يكون بسعر 20 بدلًا من 33 ريال سعودي. خصومات بنده اليوم شامبو من النوع هيد آند شولدرز مقدار 400 مل يكون بسعر 10 بدلًا من 23.75 ريال سعودي.

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