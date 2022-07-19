شوف عروض العثيم الأسبوعية خصم 40% لفترة محدودة اغتنم الفرصة وتسوق الآن

عروض العثيم الأسبوعية، ازدهار ملحوظ هذه الفترة على كافة السلع والمنتجات، وذلك من خلال تقديم عروض مميزة مع دخول فترة الصيف، ومن أفضل العروض الحصرية في العثيم المواد الغذائية والأجهزة وأدوات المطبخ التي تهتم بها كل السيدات، وتحرص على اقتنائها داخل المنزل بجودة عالية وسعر مميز وحصري على جميع الأصناف الموجودة في أسواق العثيم، ومن خلال موقعنا سنعرض لكم أفضل العروض والخصومات في أسواق العثيم.

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عروض العثيم الأسبوعية

عروض العثيم حصرية لن يجدها العميل في مختلف الأسواق التجارية الأخرى؛ حيث تحرص الشركة على تقديم خصومات هائلة على جميع الأصناف داخل الفروع، ومن هذه العروض ما يلي:

خصومات العثيم الشهرية تتألق مع شهرزاد ملوخية مجمدة مقدار 400 جرام بسعر 5.95 ريال سعودي بدلًا من 8.45 ريال سعودي. تخفيضات العثيم اليوم اشتري ميتلاند برجر عائلي مقدار 1 كيلو مكون من 25 قطعة بسعر 58.95 ريال سعودي بدلًا من 71.95 ريال سعودي من العثيم السعودية.

خصومات العثيم السعودية

تعرض شركة العثيم في جميع فروعها خصومات مميزة ومتألقة بشكل كبير، كما أن هذه الخصومات متجددة حتى يتمكن العملاء من شراء كافة احتياجاتهم من أسواق العثيم السعودية في أي وقت، وبالطبع سوف يجدون أفضل الخصومات مستمرة، ومنها الآتي:

خصومات العثيم السعودية على سمسم وحبه بركه أصابع سعر العبوة الواحدة يصل إلى 12.95 ريال سعودي. تنزيلات العثيم اليومية لا تفوت عروض الصيف من العثيم السعودية على الجبن الموزاريلا المبشور من نوع داري مقدار كيلو جرام بسعر 27.95 ريال سعودي بدلًا من 38.50 ريال سعودي. خصومات هايبر العثيم السعودي على زجاجة من زيت الزيتون من نوع كوبوليفا مقدار 500 جرام بسعر 14.95 ريال سعودي بدلًا من 21.95 ريال سعودي. خصومات العثيم الأسبوعية اشتري من أسواق العثيم السعودية على عدد 10 قطع من البرجر الجامبو البقر من نوع أمريكانا بسعر 21.95 ريال سعودي بدلًا من 31.50 ريال سعودي.

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