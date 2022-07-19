شوف بخمس وعشر ريالات فقط أقوى عروض بنده الصفحة الرئيسية من مجله بنده

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توفر محلات بندة ماركت بالمملكة العربية السعودية كثير من الخصومات الخاصة على أسعار: الجبنة بالقشطة المربعات من نادك Nadac، وخصم آخر منهم على سعر شرائح جبنة كابتن نادك، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار الزبدة الغير مملحة من نادك Nadac، وعروض أخرى منهم على أسعار الزبادي اليونانية من Nadac، وعروض أخرى على أسعار زبادي نادك اليوناني، وخصم آخر على سعر الجبنة البيضاء من Nadac، وعرض على سعر الحليب طويل الأجل من نادك Nadac.

عروض بنده اليوم من عروض بنده الأسبوعية

تتوفر بفروع بندة ماركت في السعودية كثير من الخصومات الخاصة على أسعار: الجبنة الشيدر من كرافت، والجبنة الموتزاريلا المبشورة من بوك Puck، كما لديهم عرض خاص على سعر الجبنة الكريمية المطبوخة القابلة للدهن من بوك، والشيدر الأصلية من كرافت القابلة للدهن، وعروض أخرى على أسعار جبنة فيتا الكريمية القابلة للدهن كاملة الدسم من البقرات الثلاثة، وتخفيضات أخرى على أسعار الحليب العضوي كامل الدسم من أرلا، والزبدة الغير مملحة من لورباك.

تخفيضات اليوم من بندة السعودية

تتوفر مجموعة خصومات خاصة جداً اليوم بجميع فروع بندة السعودية، وتشمل: خصم خاص على سعر أنصاف صدور الدجاج بدون عظم وبلا جلد من برديكس، وخصم آخر على سعر حليب الصافي طويل الأجل، وجبنة بارمجيانو ريجيانو رانيتي، وخصم آخر على سعر جبنة فيتا نامبي، وعرض على سعر الحليب طويل الأجل من ندى، وخصم آخر على سعر جبنة جران بدانو رانيتي، ودجاج برديكس الكامل نظيف الأحشاء بالحجم الوسط، وخصم آخر على سعر جبنة ريكوتني، وزبدة لورباك.