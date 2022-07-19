نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف بعشر ريالات أقوى عروض بنده الأسبوعية لفترة محدودة من مجله بنده وموقع بندة في المقال التالي

عمر شويل - جدة خصومات مميزة ومتنوعة اليوم فقط ولفترة محدودة بكافة فروع بنده الأسبوعية بسعر ١٠، و١٥، و٢٠ ريال سعودي فقط على جميع المنتجات المعروضة في هذه المقالة، حيث يعد بندة ماركت Panda market من أكبر وأكثر المحلات بيعا للسلع بأسعار مناسبة جداً بافصل جودة وبجميع الفروع، وسوف نوضح لكم أحدث عروض بنده الأسبوعية اليوم ١٩ يوليو ولمدة أسبوع…..

عروض بنده الأسبوعية من مجله بنده السعودية

توفر مجموعة بندة ماركت Panda market كثير من الخصومات الخاصة على أسعار: جبنة ماسكربوني رانيتي، وخصم آخر على سعر الجبنة الموتزاريلا المبشورة من السنبلة، وعرض على سعر الجبنة القشقوان من السنبلة، وعرض مميز آخر على سعر الجبنة الموتزاريلا المبشورة من فرسانا، وتنزيل آخر على سعر الزبدة الغير مملحة من برايد، وتنزيلات أخرى على أسعار الجبنة الشرائح للساندوتشات من برايد، وخصومات أخرى على أسعار حمص ولفائف السمارت من جورميه، وعرض آخر على سعر الحمص بالزعتر السمارت من جورميه، وتخفيض آخر على سعر سوبر رول بالفانيليا من أمريكانا.

خصومات بندة السعودية Panda Ksa offers

تتوفر أيضاً بداخل فروع بندة ماركت في السعودية كثير من الخصومات الخاصة على أسعار: الجبن الحلوم كاملة الدسم من السوسن، وعرض آخر على سعر الجبنة الإيدام من فريكو الشرائح، وخصم آخر على سعر ميني رولز من أمريكانا Americana، والدجاج المفروم من الرضوى، وخصم آخر على سعر كبة الدجاج من الكبير، وعرض آخر على سعر برجر الدجاج المغلف بالخبز من الكبير، وعرض آخر على سعر النقانق البقري من سيارا، وكفتة الدجاج من الكبير، وعرض مميز على سعر بيتزا ريستورانت، وعرض على سعر كريزي قطع الدجاج من الكبير، كما لديهم عروض خاصة على أسعار فيليه دجاج سيارا، وخصم آخر على سعر زينجر الروبيان بالبقسماط من أمريكانا.

خصومات خاصة من بندة السعودية Panda Ksa

توجد أيضاً بالفروع خصومات خاصة على أسعار: برحر الدجاج بالبقسماط من ماركة رضوى، وعروض أخرى على أسعار عبوات ستربس دجاج السنبلة، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار باقي مجمدات اللحوم.