نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أضبط الآن تردد قناة توم وجيري Tom and Jerry 2022 علي قمر النايل سات بجودة عالية في المقال التالي
يبحث الكثير من الأمهات عن افضل القنوات المميزة التي تساعد في تنمية مهارات الأطفال، وذلك حتى يستطيعون من خلالها تعلم الكثير من الأشياء، والتمييز بين الألوان والأشياء المختلفة، وتعتبر قناة توم جيري من اهم وافضل القنوات التي تحقق أفضل مستوى تعليمي شامل للأطفال، ولذلك يزيد البحث بشكل كبير عن التردد الجديد لهذا للقناة وذلك حتى يتمكنون من تنزيل القناة على التليفزيون ومتابعتها بشكل دائم، وهو ما سوف نتعرف عليه الآن في السطور القادمة.
تردد قناة توم جيري الجديد 2022
سوف نوضح الان تردد أكثر قناة للاطفال يقبل عليها الكثير من الأطفال والأمهات والاباء، وذلك لأنها دائمًا ما تقدم محتوى هادف للاطفال سواء من حيث تعليم الأخلاقيات الصحيحة، أو الاهتمام بالجانب التعليمي البسيط، كما أنها تعرض الكثير من افلام الكارتون المميزة المسلية للاطفال والهادفة وايضًا الأناشيد المناسبة للأطفال لجميع الاعمال المختلفة، والآن يمكن القيام بضبط التردد الجديد للقناة وهو كالاتي:
- القمر الصناعي الخاص بالقناة هو: نايل سات.
- التردد الجديد للقناة هو: 11354.
- الاستقطاب الخاص بالقناة هو: عمودي.
- معدل تصحيح الخطأ هو: 5/6.
- معدل الترميز هو: 27500.
مميزات قناة توم جيري
بعد انتهاء العام الدراسي وبداية العطلة الصيفية، أصبح الكثير من الأطفال تهتم بمتابعة التليفزيون بشكل دائم، لذلك كل أم أصبحت حريصة على تشغيل القنوات الهادفة التي تساعد في ملء فراغ الاطفال بدون أي سلبيات، وتعتبر قناة توم جيري من افضل واهم القنوات التي تخصصت في تقديم محتوى كامل للاطفال، سواء من خلال افلام الكرتون المحبوبه لدى الجميع، أو أناشيد الاطفال المميزة، ويتم عرض بعض الفقرات الخاصة بتعليم الحروف، أو تعليم الرسم، أو بعض الآيات القرآنية، ولذلك أصبح الكثير من الأمهات تهتم بضبط القناة مرة أخرى على التليفزيون.
طريقة ضبط قناة توم جيري على جهاز الاستقبال
يمكن لأي شخص القيام بضبط التردد الجديد على جهاز الاستقبال الخاص، ويتم ذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:
- يتم ضبط التردد الجديد من خلال الدخول على القائمة.
- ثم اختيار الإعدادات.
- بعد ذلك يتم اختيار تردد جديد وإضافة التردد الجديد واختيار القمر الصناعي النايل سات.
- ثم القيام بعمل بالبحث عن القناة ثم تأكيد وحفظ القناة.
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