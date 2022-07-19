شوف خصومات كبرى تصل إلى 40 % على أجهزة منزلية من Saco

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أستمتعوا بتجربة التسوق والشراء مع أسواق Saco على أجهزة منزلية مختارة وجذابة، حيث الكثير من السيدات والفتيات تبحث عن كل ما هو جديد في الأجهزة المنزلية المتطورة والتي لا تستغني عنها أبداً في أحتياجاتها بصفة يومية، حيث تقدم متجر Saco خصومات كبرى تصل إلى 40 %، يمكنكم تصفح أجدد العروض من خلال موقعها الإلكتروني أو قوموا بزيارة متاجرها وأستمتعوا بخدمة التوصيل المنزلي من خلال دفع رسوم عند الشراء. خصومات كبرى تصل إلى 40 % على أجهزة منزلية من Saco صانعة فشار صغيرة، الجهد الكهربائي220 فولت، تعمل بقوة 1100 واط، من مميزات الجهاز تنتج 8 اكواب في الدفعة الواحدة، تتوافر بلون احمر معدني، مصنوعة من بلاستيك خال من مادة البيسفينو، تتميز بغطاء للقياس، حجم مناسب، تصميم فريد من نوعه، تعمل بالهواء الساخن، لا حاجة لإضافة الزيت والسكر ، بصحة أفضل، توليد حرارة عالية، تسخين منتظم، معدل منبثق يصل إلى 99٪، يمكن معالجة 100 جرام من الذرة في وقت واحد، وهو مريح وسريع، سطح المطبخ مريح ومثالي للتجمعات العائلية، مخرج الهواء السفلي يقلل من الضوضاء أثناء العمل حجم الجهاز 16 × 30 × 11 سم، بسعر 139.75 ريال أو قسم فاتورتك على 3 دفعات بقيمة 46.58 ريال بدون فوائد مع تمارا، توصيل المنتج مجاني للمنزل.

جهاز تحضير القهوة اسبريسو، تعمل 1750واط، 15 بار 2 × 1 يعمل اوتماتيكيا مع مؤشر لرؤية مستوى المياه يمكن ان تستعمل الكوب الطويل او فنجان القهوة العادي مقاسات الجهاز طول 45 عرض 37 ارتفاع 43 سم، بسعر 1349.00 ريال أو قسم فاتورتك على 3 دفعات بقيمة 449.66 ريال بدون فوائد.

صانعة قهوة بالتنقيط تحضر 10 أكواب مع فلتر متين، تعمل بقوة 1000 واط، لون الماكينة أسود، ونافذة تظهر مستوى الماء على كلا الجانبين الأقدام غير قابلة للانزلاق التنقيط يمكن ان يتوقف تلقائيا، بسعر 199.75 ريال أو قسم فاتورتك على 3 دفعات بقيمة 66.58 ريال بدون فوائد. عروض الأجهزة الكهربائية المنزلية من Saco جهاز تحضير الوافل والخبز الفرنسي تعد من ألواح طهي قابلة للتبديل، ضمان الجهاز عامان، تعمل بقوة 800 واط، اللون الرئيسي كريمي، عدد الشرائح 5 مره واحدة، ومن مميزات الجهاز بأنها ألواح غير لاصقة وقابلة لإزالة، تتضمن 25 عصاة بامبو، قابلة للغسل في غسالة الأطباق، تتميز أيضاً مقبض يسمح لك بفتح وغلق الجهاز بطريقة آمنة، طول 26.4 عرض 14.4 ارتفاع 28.8 سم، بسعر 179.75 ريال أو قسم فاتورتك على 3 دفعات بقيمة 59.91 ريال بدون فوائد. عمر شويل - جدة خصومات كبرى تصل إلى 40 % على أجهزة منزلية من Saco - ثقفني

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