نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف لولو السعودية يقدم عروض قوية على الأجهزة المنزلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة لولو السعودية يقدم عروض قوية على الأجهزة المنزلية الكبيرة، والصغيرة، والأجهزة الإليكترونية خلال هذا الشهر، وتخفيضات تصل إلى 51893 ريال، وماركات متنوعة من التلاجات، والغسالات، والتليفزيونات، وأجهزة تبريد الهواء، وعرض توصيل مجاني، وخصم إضافي 25 ريال كل هذا في فروع الأمير فواز، والمروة، والحمدانية، والروابي، وتبوك في الفترة من 19 يوليو حتى 26 يوليو 2022 ميلادياً.

لولو السعودية يقدم عروض قوية على التليفزيونات

من أفضل المنتجات في تلك العروض هي التليفزيونات التي تتوافر بمقاسات متنوعة، ومواصفات مختلفة، وماركات عالمية معروفة مثل سامسونج الكورية الجنوبية، وسوني اليابانية، وباناسونيك اليابانية، وسكاي وورث، ونيكاى، وأيكون كما يوجد عروض أيضاً على ملحقات التليفزيونات مثل أجهزة المسرح المنزلي، ونستعرض معكم بعض هذه العروض المميزة مثل تليفزيون سامسونج ذكي عالي الوضوح بتقنية كيوليد مقاس 75 بوصة بسعر 6499 بدلاً من 9999 ريال بالإضافة إلى توصيل مجاني، وشاشة تليفزيون من سامسونج ذكية عالية الوضوح بتقنية كريستال يو إتش دي مقاس 75 بوصة بسعر 4999 بدلاً من 7999 بالإضافة إلى توصيل مجاني، وشاشة ذكية من سامسونج عالية الوضوح بتقنية كيوليد مقاس 65 بوصة بسعر 4799 بدلاً من 7499 ريال بالإضافة إلى توصيل مجاني.

تخفيضات لولو هايبر ماركت السعودية على الأجهزة المنزلية الكبيرة

من التخفيضات المميزة أيضاً من لولو السعودية تلك التى شملت على الأجهزة المنزلية الكبيرة مثل غسالة سوبر جنرال أتوماتيكية تحميل علوي 7 كيلو بسعر 777 بدلاً من 1599 ريال، وغسالة أتوماتيكيكة تحميل علوي من كاندي 10 كيلو بسعر 1599 بدلاً من 2099 ريال، وغسالة أوتوماتيكيكة من وايت ويستنج هاوس تحميل علوي 7 كيلو بسعر 1299 بدلاً من 1699 ريال، وثلاجة ميديا بسعة 14.6 قدم بسعر 2329 بدلاً من 2999 ريال، وثلاجة سوبر جنرال 420 لتر بسعر 2199 بدلاً من 2799 ريال بتوفير 600 ريال ، وثلاجة توشيبا 8.13 قدم بسعر 2299 بدلاً من 2649 ريال بتوفير 350 ريال.

عروض أخرى مميزة من لولو هايبر ماركت

لم تقتصر العروض من لولو هايبر ماركت السعودية على المنتجات فقط ولكن يوجد عرض توصيل مجاني على جميع الطلبات أكثر من 250 ريال، وخصم 25 ريال على جميع الطلبات أكثر من 250 ريال بإستخدام الكود GB25.

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