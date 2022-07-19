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سيدات كثيره تريد تنظيف البقع من المرتبة ولكن لا تعرف الطرق التي نظف بها وايضا تحافظ على المرتبة من التلف ولا تستخدم أي منتجات كيميائية او كلور تؤدى الى تلف المراتب ولكن في هذا المقال سنعرض لكي طرق طبيعية لتنظيف المراتب دون تلف بخطوات صحيحه قومي باتباع الخطوات وستحصلي على مراتب نظيفة تماما. بيكربونات الصوديوم لإزالة الاصفرار والبقع من المراتب: نحضر ثلاث ملاعق من بيكربونات الصوديوم ونقوم برشها على جميع اجزاء المرتبة ثم نقوم بفركه بفرشاة ناعمه ونتركه لمدة ساعة ونفركه مره اخرى بفرشاة ناعمه ثم نشفطه بالمكنسة الكهربائية ستصبح بيضاء مره اخرى وايضا نقوم بشفط الأتربة من المراتب عن طريق الفتحات الجانبية التي توجد في المرتبة عن طريق المكنسة الكهربائية.

نحضر بخاخ ونضع به بيكربونات الصوديوم وبعض من الماء ونخلطهم جيدا ونقوم برش هذا الخليط على البقع التي توجد في المرتبة ونتركها لمدة نصف ساعة ونحضر قطعه مبلله من القماش ونمسح بها هذا الخليط ونتركها حتى تجف ستصبح المرتبة نظيفة تماما. الخل والماء والملح لإزالة البقع والاصفرار من المراتب: نحضر وعاء ونضع به ماء دافئ ونضيف ملعقة كبيره من غسيل الاطباق وبعض قطرات من الخل ثم نحضر قطعه خشنة من القماش ونغمسها في هذا الخليط ثم نفرك به أي بقع على المرتبة بعد ذلك نحضر قطعة قماش مبلله بالماء ونغسلها بها ونترك المرتبة حتى تجف ستصبح نظيفة بدون أي بقع.

نخلط كوب من الماء مع ملعقة كبيره من الملح حتى يذوب الملح ثم نقوم برش هذا الخليط على البقع ونتركه لمدة نصف ساعة ثم نقوم بغسلها بقطعه من القماش المبللة بالماء وستصبح نظيفة تماما. البيكنج باودر وزيت اللافندر لإزالة البقع من المراتب: نخلط ملعقة من البيكنج باودر مع ملعقة من زيت اللافندر ونقوم بخلطهم جيدا.

نضع هذا الخليط على المرتبة ونفركها قليلا بواسطة قطعة قماش نظيفة.

ثم نترك خليط البيكنج باودر وزيت اللافندر لمدة ساعة على المرتبة.

ونغسل المرتبة بالماء والصابون عن طريق قطعة قماش مبلله بهذا الخليط.

ونحضر قطعه مبلله فقط بالماء لإزالة أي باقي من الصابون على المرتبة ونتركها حتى تجف تماما. عمر شويل - جدة "حيلة لا يعرفها الكثير" إزالة البقع والاصفرار من المراتب بدون ماء - ثقفني

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